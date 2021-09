Cayó la "Banda de la Casa Club": Delincuentes vendían droga en una casa con cámaras y puertas de acero

Además la transacción de venta de droga se hacía a través de un muro, con una bandeja en la que se entregaba la mercancía, el comprador no veía al vendedor de la droga.

01.09.2021

Durante la noche de este martes Carabineros detuvo a la "Banda de la Casa Club", un grupo delictual que se dedicaba a la venta de drogas en la comuna de Peñaflor, además se logró incautar más de cuatro kilos y medio de droga.

Tras una investigación que duró casi 3 meses por parte del OS-7 de Carabineros, se logró la identificación de un inmueble que se encontraba "tomado" por parte de esta banda, luego de que fuera abandonado por un narcotraficante que había sido detenido tiempo atrás y que ahora, era utilizado como centro de venta de droga.

Según indicó Carabineros, la organización compuesta por 4 hombres de 32, 41, 42 y 50 años, mantenían la casa con una fuerte fortificación para su seguridad y cámaras para su seguridad, las cuales ayudaban en su actuar delictual.

Los compradores no solo debían enfrentarse a una puerta de acero reforzado, desde la cual no podían ver al vendedor, ya que la transacción se hacía a través del muro, con una bandeja en la que se entregaba la mercancía. Además dentro de la vivienda mantenían una segunda puerta de acero al interior, porque en caso de que alguien no quisiera pagar, quedaría encerrado en una especie de habitáculo, evitando que pudiera acceder al interior del domicilio o salir de él.

Junto con ello, la banda instaló rejas para cerrar el sitio y, al interior de él, construyeron otro tipo de vivienda más pequeño, que servía como bodega para las drogas.

Cabe destacar que, además. la droga era parcializada y clasificada en distintos envases contenedores para su venta. Al ser embalada para su comercialización, el líder ponía a cada paquete el valor de la dosis, por lo que sus vendedores solo tenían que realizar las transacciones.

En el operativo de Carabineros, se logró incautar todo tipo de envoltorio personalizado para las distintas tipos de droga, junto con ello, sus precios, los cuales fluctuaban entre los 5, 10 y 20 mil pesos las dosis de cocaína, 2 mil pesos la dosis de pasta base y 4 mil pesos la de marihuana.

En el inmueble también se incautó 1 pistola de fogueo, 31 cartuchos sin percutir y dinero en efectivo.

En tanto indicó Carabineros, todos los detenidos pasaron al primer control de detención durante la jornada, por otro lado María José Gómez, Subsecretaria de Prevención del Delito, destacó el actuar de Carabineros al detener a esta banda delictual.