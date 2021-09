CDE se querella por eventual fraude en compra de helicópteros del Ejército

24Horas.cl Tvn

16.09.2021

Esta semana el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra quienes resulten responsables del delito de fraude al fisco, a más de cuatro años y medio de que Contraloría denunciara eventuales sobreprecios en la compra de helicópteros y repuestos del Ejército.

Las cifras involucradas serían cercanas a los 9 millones de dólares, respecto de los helicópteros, y otros 400 mil de la divisa norteamericana, respecto a los respuestos, según informó El Mercurio.

"Respecto a la compra de los dos helicópteros en los años 2013 y 2014 a Eurocopter y Airbus Helicopters (...) el Ejército (...) pagó un total de US$ 57.440.535, en circunstancias que requerida información a la Fuerza Aérea de Chile se verificó que la institución cotizó el mismo tipo de aeronaves (...) por una cifra total de US$48.786.149".

De acuerdo al reporte, queda en evidencia "de esta manera un eventual sobreprecio de US$ 8.654.386".

Sobre los repuestos, el texto consignaba sobreprecios por la suma de US$ 222.983,07, además de "sobrevaloraciones" en productos cuyos pagos "aún no se han concretado" por US$ 215.542,47".

En ese sentido es que la querella del Consejo de Defensa del Estado sostiene que "funcionarios públicos militares, en concierto con particulares, resolvieron efectuar la compra de los repuestos por intermedio de la empresa C&M, aumentando ficticiamente su valor y, de este modo, defraudando al Fisco-Ejército de Chile, con pleno conocimiento del perjuicio que ello significaba para el patrimonio fiscal".

Esto ocurrió, teniendo el Ejército la opción, de acuerdo a lo indicado por el CDE, "de tratar directamente" con las empresas fabricantes Eurocopter y Airbus Helicopters.