Cercanos a abuela acusada de quemar a sus nietos la defienden: Aseguran que ha rescatado a algunos del Sename

24Horas.cl Tvn

29.05.2019

"Solamente los amenacé", es lo que según la abuela acusada de haber quemado a dos de sus nietos en las manos realmente ocurrió. Sin embargo, la versión de la señora Maritza contrasta con lo que habrían dicho los niños de 6 y 8 años en su colegio, desde donde denunciaron a la mujer de 54 años.

"Les dije 'pongan sus manos', y empecé a conversarles, les empecé a decir que no tienen que andar robando y no tienen que sacar nada. Que las cosas se piden", agrega Maritza. Y es que según la Fiscalía, todo ocurrió luego que uno de los menores tomara sin autorización $750.

Fue ahí cuando ella los habría llevado al baño, fue a la cocina, tomó un cuchillo y lo puso en el fuego. Con la temperatura que adquirió, quemó la palma derecha de su nieta de ocho, y la izquierda de su nieto de seis.

"Yo lo único que quería era enseñarles que no debían robar, porque no era la primera vez que me sacaban plata y me mentían. Yo quise darles un susto, nada más", argumenta también la mujer. Lo cierto es que el caso quedó al descubierto cuando los niños en el colegio se negaban a tomar los lápíces porque decían que les dolían sus manos.

Tras ello, Maritza fue tomada detenida. Carabineros corroboró de manera oficial la versión que inculpa a la mujer.

Lo llamativo es que quienes conocen a la acusada no creen que ella sea capaz de causar tal daño a los pequeños, pues aseguran que ha luchado por sus seis nietos e incluso ha sacado a algunos de ellos desde centros del Sename.

Maritza fue formalizada por violencia intrafamiliar, y el tribunal determinó que no puede acercarse a sus nietos por lo que decidió abandonar la casa para vivir junto a su hija, hasta que la justicia determine, según ella, que jamás tuvo la intención de quemarlos.

"Ahora los niños a los cinco años andan robando, le sacan las cosas a la mamá, andan robando vehículos a los 12 años y yo no quiero eso para ellos. No quiero que anden robando ni que anden con el vicio", explica por último la inculpada.