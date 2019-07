Chadwick admitió que carabineros no cumplieron protocolo en explosión

Agencia Uno

27.07.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió este viernes con la Fiscalía y el OS9 de Carabineros, para interiorizarse sobre la investigación que se lleva a cabo para dar con los responsables del envío de un artefacto explosivo a la 54° Comisaría de Huechuraba.



Tras el encuentro, el ministro habló con los medios de comunicación, asegurando que si bien no puede entregar mayores detalles acerca de la investigación, sí reiteró que el remitente de ambos artefactos es el mismo.



“Sobre los paquetes está establecido el remitente. Eso permitió hacer un trabajo que fue muy importante para evitar y advertir el caso del ex ministro Rodrigo Hinzpeter. La Fiscalía está haciendo las pericias que permitan determinar desde dónde fue el envío o si hay alguna grabación que pueda colaborar a la identificación. Lo que está claro es que fueron enviadas por la misma persona”, dijo.



Con respecto a si hay antecedentes concretos sobre los posibles responsables del hecho, el ministro señaló que “eso hay que preguntárselo a la Fiscalía, que lleva adelante la investigación. Que está llevando a cabo las primeras diligencias y reuniendo los antecedentes. Mientras menos se especule, mientras menos se busque entregar información apresurada… porque si no se perjudica el objetivo fundamental, que es que la investigación pueda llevarnos a encontrar a los responsables”.



El ministro del Interior también reconoció que en la Comisaría de Huechuraba no se cumplió con el protocolo al momento de recibir el paquete. “El protocolo de registro, para efecto de Comisarías existe desde el año 2011. Carabineros tiene que estar atento a que los protocolos no solo existan, sino que se cumplan. En este caso, no se dio cumplimiento al protocolo, porque el artefacto llegó a la oficina del Mayor, y no debió haber sido así”, dijo Chadwick.



Por último, y ante las especulaciones sobre un montaje, el ministro del Interior dijo que “estamos frente a una situación grave que pudo haber costado la vida de personas. Se enviaron dos artefactos explosivos que pudieron provocar la muerte. No hagamos eco de personas que, con quién sabe qué propósito, solo buscan generar problemas, generar situaciones de caos, de intranquilidad”.



En la misma línea agregó que “quieren hacer pensar que hay cosas imaginadas, que no son reales o que es un montaje. No permitamos ni le demos espacio a esas personas, que son desquiciados que solo quieren provocar daño”.