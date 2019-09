Chadwick tras agresión a director de PDI: Tomaremos acciones judiciales para determinar quiénes son los responsables de ese atentado

24Horas.cl Tvn

06.09.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió este viernes a la agresión que sufrió el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, en el marco de las protestas que se realizaron a nivel nacional durante la jornada de este jueves.

"Obviamente que vamos a tomar las acciones judiciales que correspondan para poder determinar quiénes son los responsables de ese atentado", aseveró el secretario de Estado, dedicando posteriormente palabras a los incidentes ocurridos en general.

En la misma línea añadió que "vimos a un grupo de personas que no respeta ni cree en la democracia, que no cree en los caminos de la democracia y que recurren, no a manifestaciones donde expresan su opinión, sino a acciones de violencia que nosotros condenamos categóricamente".

Además, aparte de las acciones judiciales por lo ocurrido específicamente con Espinosa, Chadwick afirmó que se perseguirá a "quienes generaron perturbaciones a los trabajadores, a la gente común y corriente que transitaba por la Alameda" durante las manifestaciones.

Cabe señalar que durante este jueves, el auto donde transitaba Héctor Espinosa fue rodeado y agredido con piedras y objetos contundentes a la altura de Santa Rosa con la Alameda por parte de encapuchados, habiendo podido escapar sin lesiones del lugar tanto él como sus guardias.

Producto de los incidentes ocurridos en distintos puntos de la Región Metropolitana tras las manifestaciones, hubo un saldo de 135 personas detenidas.