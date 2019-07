Chadwick tras rechazo de Admisión Justa: "No cedemos ni perdemos las esperanzas"

24Horas.cl Tvn

10.07.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwich dijo esperar que la oposición "recapacite" luego que este martes se rechazara la idea de legislar sobre el proyecto de Admisión Justa.

Esta resolución impide al Ejecutivo presentar proyectos similares en un plazo de un año en la Cámara Baja.

"En Admisión Justa me hubiese gustado mucho contar con el apoyo de la oposición; lamentablemente no nos ha comprendido, no nos ha acompañado en esto, pero no cedemos ni perdemos las esperanzas que en otras materias o posteriormente si se nos abre una posibilidad legislativa, la oposición recapacite", expresó el ministro.

Además, Chadwick reveló que estudian la posibilidad de insistir a través del Senado aunque para lograr esta instancia deben contar con el apoyo de dos tercios de los parlamentarios de la Cámara Alta.

"Es una medida que podemos usar, requiere de un quórum muy especial, es un quórum muy alto. Es por eso que lo vamos a estudiar y el Presidente tendrá que decidir qué hacer", agregó.

"Nosotros vamos a estudiar cualquier opción para efectos si es posible insistir. Pero con el momento estamos con el rechazo de la idea de legislar", recalcó.