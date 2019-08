Chadwick y ley antiterrorista: "No enfrentamos a un mero delincuente, sino a organizaciones"

24Horas.cl Tvn

04.08.2019

El artefacto explosivo que detonó en la comisaría de Huechuraba y el envío de un paquete al ex ministro Rodrigo Hinzpeter volvió a poner el proyecto de la ley antiterrorista en el tope de la agenda del gobierno, el cual hizo un fuerte llamado a la oposición a aprobarlo cuando se vote la próxima semana.

En ese contexto, en entrevista con La Tercera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reiteró la solicitud, descartó que el gobierno esté intentando obtener un rédito político con el tema y advirtió que existe una nueva forma de acción de los grupos terroristas, pues "no enfrentamos a un mero delincuente, sino a organizaciones".

Respecto a lo que espera de la votación, Chadwick dijo que "espero que lo podamos aprobar. Y en eso hago un llamado al Senado a que tengamos en esto una mirada de país, una mirada de Estado. Las acciones terroristas generan un daño enorme a nuestra democracia y, muy especialmente, generan un gran temor en las personas. Y nosotros no estamos exentos de las acciones terroristas, todo lo contrario, tenemos y hemos visto cómo la semana pasada se ha producido el envío de artefactos explosivos de alto poder en un paso en que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque vemos que es una acción con mayor decisión en la acción terrorista que hemos conocido".

"Y, por lo tanto, el llamado y mi expectativa es que sí podamos aprobarlo, porque el sentido común indica que no tiene razón o justificación alguna que tengamos medidas especiales de investigación, como agentes encubiertos, informantes e interceptación de comunicación, para combatir el narcotráfico, y no los tengamos para combatir el terrorismo", añadió.

Respecto al funcionamiento de estos grupos y la tardanza en descubrir a los responsables del ataque, el ministro explicó que "no estamos enfrentando a un mero delincuente, sino que a organizaciones que tienen apoyo muchas veces no solo nacional, sino que también del exterior. Enfrentamos a un adversario y a un enemigo poderoso. Y, por consiguiente, para poder investigarlo, determinar las responsabilidades y tener las pruebas que después permitan al Ministerio Público llevar la causa adecuadamente al Poder Judicial, eso es muy difícil que se logre en el plazo de una semana. Eso requiere de un tiempo de investigación, de los apoyos y el trabajo tanto de inteligencia investigativa como de las acciones operativas que indique el fiscal. Esto requiere de no apresurarse, porque quien busca apresurarse después obtiene malos resultados".

"Como ministro del Interior y como gobierno somos los primeros y más interesados en que las investigaciones avancen lo más rápido posible. Las investigaciones las lleva el Ministerio Público, nosotros apoyamos y prestamos todo nuestro apoyo, pero confiamos en el Ministerio Público. Aunque el tiempo nos gustaría que fuese más reducido y al propio fiscal le gustaría que fuese más reducido, está trabajando intensamente en las líneas investigativas que permitan poder concluir y sustentar una acusación ante los tribunales de justicia. Sin olvidar que enfrentamos a un adversario más poderoso… Esperamos resultados lo más pronto posible, sí, pero que sea una buena investigación", agregó.

Además, respondió a los cuestionamientos de la oposición que acusaban un aprovechamiento político tras el atentado: "Me parece un error y una injusticia esa crítica, porque la división del proyecto y el impulso a esta parte del proyecto de ley antiterrorista, que dice relación con las medidas de investigación, fue hecho hace varios meses y lo veníamos trabajando; se llamó a varios expertos, fueron las policías, estuve yo y lo enviamos con anterioridad a estos hechos. Por lo tanto, estos hechos vienen solo a ratificar la necesidad de estas medidas especiales investigativas en la ley antiterrorista".

"Cómo alguien va a pensar que esto puede darte un rédito político. Estamos enfrentando una situación de gravedad para toda la sociedad, y yo creo que nadie puede pensar que puede dar un rédito político que pongan una bomba", cerró.