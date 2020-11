Chile recibió dos "premios Oscar" de turismo en Destino Aventura y Destino Verde

24Horas.cl Tvn

29.11.2020

En el contexto de la reapertura de las fronteras nacionales de esta semana y de la búsqueda de la reactivación turística, Chile recibió una excelente noticia. Por quinto año seguido, nuestro país ganó el título de Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo en los World Travel Awards y, además, consiguió retener el galardón como Mejor Destino Verde.



El ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó que “estos premios nos enorgullecen y dan cuenta del enorme potencial de esta industria, de la materia prima, y por supuesto, del tremendo impacto que puede tener en la economía de nuestro país". Los World Travel Awards son conocidos como los premios Oscar del turismo.



"Para quienes trabajan en este sector, el turismo no es solamente la belleza de nuestros paisajes, la blancura de nuestra cordillera, la fuerza de nuestros ríos, la amabilidad de nuestra gente o la forma en que recibimos a los turistas, sino que es también el sustento de sus familias", añadió.



"Un porcentaje muy importante de esas personas no ha podido trabajar debido a la pandemia y como Gobierno no vamos a descansar hasta que puedan volver a sus puestos de trabajo a desarrollar su actividad. No los vamos a dejar solos. El turismo es quizás la industria que mayor potencial tiene en Chile: somos campeones mundiales, y es por eso que tenemos que poner especial atención, sobre todo ahora que estamos propiciando para que vuelvan a trabajar. Cuenten con nosotros”, enfatizó.



Por su parte, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, manifestó que “nos llena de orgullo y estamos muy agradecidos de haber ganado por quinto año consecutivo como Mejor Destino de Turismo Aventura y haber mantenido el de Mejor Destino Verde. Chile tiene destinos maravillosos y estamos muy contentos por estas distinciones. Ahora, la invitación es que todos vengan a conocer los paisajes inigualables que tiene nuestro país”.



Estos dos nuevos reconocimientos refuerzan el lugar de privilegio de Chile en la órbita de los viajeros y serán el sello para mostrarse al mundo y alcanzar, mediante sus bondades naturales y las múltiples actividades que se pueden desarrollar a lo largo del territorio, la categoría de referente en el turismo pospandemia.

Chile en los World Travel Awards

Desde 1993, los World Travel Awards –conocidos como los premios Oscar del turismo– se han convertido en el reconocimiento más prestigioso de la industria de viajes, pues celebran la excelencia en todos sus ámbitos: países, líderes, aerolíneas y hotelería a nivel continental y mundial.



Cada año, se organiza un proceso de votación popular para distintas categorías, proceso en que participan miles de profesionales de la industria turística de todo el orbe y también público general, lo que hace que esta votación cobre mucha relevancia.



En sus años de competencia, Chile lleva una vasta trayectoria en estos premios. A nivel sudamericano, Chile es el Mejor Destino de Turismo Aventura desde 2015 y actualmente ostenta las coronas de Mejor Destino de Naturaleza, Mejor Destino Romántico por el desierto de Atacama y Mejor Destino para Festivales y Eventos por la ciudad de Santiago.



En tanto, a nivel mundial ha ganado las categorías de Mejor Destino de Turismo Aventura desde 2016 y Mejor Destino Verde desde 2019, mientras que el año pasado se quedó con el galardón a Mejor Destino Romántico.