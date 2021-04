Bloomberg: Chile asegura acuerdo para terceras dosis de vacunas Sinovac y Pfizer

24horas tvn

20.04.2021

El medio Bloomberg , citando a un "funcionario de Gobierno, informó que Chile mantendría acuerdos comerciales para asegurar otros siete millones de dosis de la vacuna china Sinovac más cinco millones adicionales de Pfizer para así asegurar una tercera en la población.

De acuerdo a la información del medio, el nuevo cargamento llegaría a fin del 2021, siendo esencial con el fin de preparar al personal médico en caso de menores de 18 años sean autorizados para recibir los tratamientos.

