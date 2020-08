Chile tiene actualmente 16.000 personas desaparecidas

www.24horas.cl Administrator

09.08.2020

La desaparición y posterior asesinato de Ámbar Cornejo ha provocado que otras personas que tienen a familiares extraviados exijan que se modifiquen los protocolos de búsqueda y que se tramite una ley al respecto, que actualmente se encuentra durmiendo en el Congreso.

Hasta el cuartel de la PDI en Viña del Mar llegaron los amigos y familiares de Ana Bravo, de 38 años, de quien no se tiene noticias desde noviembre del 2019.

"Nadie nos dice nada. Nosotros llamamos y decimos, 'sabe qué, tenemos este dato de tal persona' y las investigaciones han llegado tarde" señaló María Verdejo, tía de la desaparecida.

Testigos han expresado que antes de su desaparición a Bravo se la vio en compañía de un hombre entrando al muelle Barón y que posteriormente, tan solo se observó al sujeto irse del lugar.

Otro caso es el de Mallén González, quien ha buscado a su madre desde marzo del 2017, tras perderse su pista en la localidad de Curacaví"

"Solo en PDI existen más de 4.800 casos sin resolver y tienen publicado solo 200, entonces por cada caso mediático, como el de Kurt, el de Ámbar, el de Fernanda, existen 99 más al año" explicó González, quien exige la tramitación urgente de la ley extraviados, para que se mejoren los protocolos al momento de investigar una desaparición.

En Chile más de dos personas se pierden cada día. El 93% aparece a las pocas horas, pero hay un 7% que no lo hace. En estos momento hay 16.000 personas en el país, de las cuales aún no se conocen sus paraderos.

"Tú piensas que van a salir, que te van a apoyar, te van a decir vamos y no es así porque yo me tuve que venir con el 'Peter' (Luis Pettersen) sola y esa noche estuvimos buscándola los dos" relató la madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, agregando que "la constancia la puse el día domingo y ellos llegaron recién el día martes. Más encima ellos llegaron a preguntarme a mí si yo sabía algo".

En el país, la presunta desgracia no es un delito, lo cual le quita atribuciones a los investigadores que solo pueden actuar bajo la orden de un fiscal.

"Hoy contamos con que la gente tenga la accesibilidad de entregar información, pero no toda la gente accede y son muy variados los casos, entonces lo que limita la obtención de fuente de información es que como no hay una tipificación legal es difícil acceder si la gente no está de acuerdo o no tiene la voluntad de entregar la información" explicó el subperfecto Manuel Fuentes, de la Brigada de Ubicación de Personas.

Otro problema es que existen cuerpos que pasan décadas en el Servicio Médico Legal (SML) sin ser reconocidos, como es el caso de un joven desaparecido en Concepción que permaneció 12 años en el SML, para que después de un cruce de ADN, recién se le haya informado a su padre el paradero de su hijo

Tan solo en la Región Metropolitana existen 359 cadáveres N.N. que nunca han sido entregados a sus familias.