Chile y la ONU firman acuerdo bilateral para organización de la COP-25

28.06.2019

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la secretaria ejecutiva de Cambio Climático de Naciones Unidas, Patricia Espinosa, firmaron en Bonn, Alemania, el acuerdo bilateral que entrega las bases legales para la organización de la próxima Conferencia por el Cambio Climático que se realizará en nuestro país entre el 2 y 13 de diciembre, la llamada COP-25.

En la ocasión, señalaron a esta próxima reunión como la "conferencia de la acción" ya que buscará poner en marcha los acuerdos de la COP anterior, celebrada en Polinia el año pasado. En ella se tomaron las medidas de Katowice sobre el clima.

Al respecto, la ministra Schmidt indicó que el plan "está en marcha para la COP-25 y aumentar la ambición en la acción climática y el desarrollo sustentable del mundo. Para eso, estamos hoy en Bonn justamente compartiendo con la ciudadanía con todos los preparativos para recibirlos en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre próximo. Los esperamos en Chile para proteger, cuidar y generar el desarrollo sostenible del mundo"

