76% de los chilenos está de acuerdo con un tercer retiro de las AFP, según encuesta

18.03.2021

La consultora internacional Ipsos dio a conocer un nuevo estudio respecto a la discusión de un posible tercer retiro de los fondos de pensiones, revelando que un 76% de los chilenos está de acuerdo con que la medida sea aprobada.



Según las cifras, el 74% de los hombres y el 78% de las mujeres que consideraron para la encuesta apoyan la iniciativa, mientras que el 75% de los residentes de la Región Metropolitana y el 77% de otras regiones también la respaldan.



En tanto, desde el punto de vista etario, dentro del rango de 18 a 35 esta propuesta genera un 74% de apoyo, lo cual se incrementa conforme va avanzando la edad, ya que registraron un 76% entre 36 y 45 años, y 78% en los mayores de 46 años.



Respecto a los retiros realizados en meses anteriores, un 71% de los encuestados dice haber hecho efectivo, al menos, el primer traspaso del 10% de las AFP a sus cuentas y el 51% hizo ambos retiros. Del total, un 21% declara no haber tenido fondos para sacar y un 8% dijo tener dinero, pero no quiso retirar.



Además, en el caso que se apruebe un tercer retiro de las AFP, un 69% de los consultados dijo que sí solicitarían el 10% de sus fondos, mientras que un 12% dice que no los retirará pese a tener dinero en sus cuentas de las AFP. Por último, un 19% dice no tener certeza sobre el retiro.



Respecto al estudio, la gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, explicó que “la crisis de salud que se ha prolongado por más de un año ha tenido un importante impacto económico para los hogares en el país, además del retroceso de la economía a nivel nacional y global. El retiro del 10% de observa como una medida inmediata y eficaz para responder a las necesidades de las personas hoy”.



“No hay una mirada de largo sobre el efecto en las pensiones. Y, por su parte, el Gobierno no ha logrado desplazar el foco de la discusión sobre las medidas de emergencia hacia otras opciones o a los beneficios que ha entregado, sino que éste se ha mantenido asociado al fondo de pensiones”, cerró.