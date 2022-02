Chilenos detenidos por delinquir en el extranjero se duplican en 2021

Agencia Aton

07.02.2022

Un abrupto incremento se registró en el número de ciudadanos chilenos detenidos en el extranjero por cometer delitos. Este año, según la Policía de Investigaciones, fueron arrestados 339 chilenos en 2021, más del doble de los registrados en 2020, que fue de 155.



Tres países del continente americano concentran la mayor cantidad de ciudadanos chilenos detenidos por cometer delitos en el exterior, mientras que Francia se convierte en el primer destino de quienes emprenden una “carrera delictual” en Europa.



Según un informe de Interpol al que accedió El Mercurio, Argentina con 74 detenidos, Brasil con 69 y Estados Unidos con 58 son los tres que ocupan el podio, muy por sobre Francia, que se sitúa en el cuatro lugar con 25, cuatro más que España. Uruguay se ubicó en el sexto lugar con 19 detenidos, seguido de Inglaterra y Suecia, ambos con 9. En tanto, 339 detenidos se reparten en otros países.

El grueso de los delitos corresponde a delitos contra la propiedad (robo, robo con violencia, robo en lugar habitado y hurto) con 187; las infracciones migratorias, con 17; los delitos sexuales, que sumaron 16; delitos contra personas (como homicidio y lesiones) totalizaron 14; casos de drogas, 9; delitos económicos, 7, al igual que el número de detenidos que no integran ninguna categoría anterior. Asimismo, 82 casos no fueron clasificados por las autoridades respectivas.



¿Y qué ha pasado con todos esos ciudadanos chilenos detenidos en el extranjero? Se informó que 68 de ellos (20,06%) están recluidas y 40 (11,8%) fueron dejadas en libertad. Sin embargo, no hay información sobre los 231 restantes, un porcentaje mayoritario (60,14%) del total de casos.