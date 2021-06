"Se implementó cuando todos los referentes técnicos dijeron que no era el tiempo correcto de hacerlo. Por qué entonces se aplica, cuál es la definición si no hay argumentos técnicos que lo avalen", cuestionó Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colmed Valparaíso.

"Chipe libre" y "decisión política": Colmed llama a no seguir defendiendo el Pase de Movilidad

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, aseguró que el Pase de Movilidad se implementa en un muy mal momento epidemiológico y que es un "chipe libre", lo que quedó demostrado con los más de 100 mil vehículos que llegaron este fin de semana a la región.

"Es un chile libre, se demuestra con los 100 mil vehículos que llegaron a la región el fin de semana. Y se implementó cuando todos los referentes técnicos dijeron que no era el tiempo correcto de hacerlo. Por qué entonces se aplica, cuál es la definición si no hay argumentos técnicos que lo avalen. Entones es una decisión política del Presidente y sus ministros", precisó en conversación con el Canal 24 Horas.

Añadió que "el Permiso de Movilidad lo consideramos una buena medida, pero mal momento para aplicarlo. Es un mal momento para seguir defendiéndola".

Por lo mismo, llamó al Gobierno a reconocer que las decisiones se toman "a puerta cerrada" y sin escuchar las voces de los expertos. "Quienes tomen las decisiones, que lo hagan de frente a la ciudadanía", precisó.

Respecto de la salida del Colegio Médico de la Mesa Social COVID, De la Torre destacó que el ministro Enrique Paris lamentó aquello "porque considera importante nuestra participación (...) Ministro, nosotros queremos aportar, queremos trabajar con ustedes, pero queremos hacerlo en un ambiente distinto".

"Hay un frente común y es que no toleremos más de 100 fallecidos diarios, que no tengamos a más de 4 mil personas en UCI, que no tengamos más de 7 mil u 8 mil casos nuevos. El daño a nuestra estructura social y a la economía es tremendo", afirmó.

Por lo mismo, el médico destacó que la única forma de enfrentar el virus es con un "trabajo colaborativo. Frente a la opinión divergente, no debes criticar a quien la emite (...) Se necesita dejar la lógica de Gobierno y oposición, derecha e izquierda, ricos y pobres. Esa lógica no nos lleva a ninguna buena solución".