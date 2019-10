Chofer del Transantiago que fue baleado se encuentra fuera de riesgo vital

El parte médico asegura que el proyectil no ingresó en el cráneo del conductor, por lo que no hubo daños vasculares ni nerviosos.

24Horas.cl Tvn

25.10.2019

Durante la tarde del pasado jueves Gabriel Calderón, un chofer del Transantiago, fue baleado mientras realizaba su recorrido habitual en la comuna de La Pintana, motivo por el cual los choferes de Subus llamaron a paro pidiendo más protección para el gremio.

Tras ingresar al Hospital Clínico Mutual de Seguridad, Calderón fue estabilizado y se encuentra fuera de riesgo vital.

"Afortunadamente sus lesiones no son graves, porque el proyectil no entró al cráneo, por lo que no hay lesiones vasculares ni nerviosas, lo cual le da un buen pronóstico", aseguró el doctor Miguel Marchese, subdirector médico del recinto.

De momento, el hombre de 39 años se encuentra en recuperación y el personal médico descarta que esta lesión le produzca secuelas. Asimismo, se encuentra consciente y será visitado por una serie de especialistas para monitorear su avance.