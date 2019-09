Cientos de manifestantes avanzan por Alameda sumándose a marcha mundial por el clima

24Horas.cl Tvn

20.09.2019

Con pancartas, emblemas y gritos un gran número de personas avanzaron por Alameda formando parte de la marcha mundial por el clima que estaba convocada para este viernes 20 de septiembre.

En medio de los caminantes se mezclaban mensajes contra la electricidad a base de carbón, contra el cambio climático y también contra proyectos puntuales en la región.

Un grupo de varias personas sostenía, por ejemplo, una pancarta que planteaba: "No + mentiras, no + asfalto, no + ecocidio ¡Defendamos el cerro San Cristóbal!" mientras caminaban por las pistas sur de la vía capitalina.

Cabe recordar que la marcha mundial por el clima fue convocada en distintas ciudades del mundo y ocurre a la misma hora que una manifestación en Nueva York en que la joven Greta Thunberg -adolescente que ha liderado la causa del cambio climático- dará un discurso en torno a la necesidad de tomar acciones para evitar el desastre climático.

Foto: Twitter / MCabrera70.