"Civilización o barbarie": cuándo una detención es legal o "justicia con sus propias manos"

06.05.2021

Mauricio Duce, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público, aclaró los riesgos y castigos que arriesga una persona que caiga en el linchamiento para "hacer justicia con sus propias manos" contra alguien que comete un delito, indicando que la ley estipula penas de cárcel efectiva.

Según dijo el experto a 24 AM, tras conocerse el caso de tres hermanos detenidos por matar a un delincuente en Lo Espejo, se debe diferenciar "entre poder detener algo y tomar la justicia con sus propias manos", explicando que la ley permite a alguien retener a una persona sorprendida cometiendo un delito, pero solo con el objetivo de entregarlo a Carabineros o las autoridades.

Agregó que "como ningún civil está preparado para detener a alguien, se pueden usar mecanismos proporcionales" para el caso, sin afectar la integridad del detenido.

No obstante, remarcó la línea que no se debe cruzar entre "la civilización o barbarie", porque "la ley no ampara que a alguien estando detenido se le golpee. Eso es constitutivo de delito, es justicia con sus propias manos".

Duce enfatizó que si la violencia física genera consecuencias mortales o graves en el afectado, el autor "arriesga penas de cárcel efectiva".

"No es bueno ni sano que, aunque haya una sensación de que el sistema no funciona, tratar de hacer todo por cuenta propia. Uno espera que nuestra sociedad siga más por lo civilizado que la barbarie", sentenció.