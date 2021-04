"Puedo salir y me mata": el clamor de una mujer que vive amenazada de muerte por su expareja

24Horas.cl Tvn

05.04.2021

Karina ya no sabe que hacer con las constantes amenazas de su expareja y padre de su hijo, quien la hostiga constantemente, incluso a través de correos electrónicos con amenazas de muerte.

De acuerdo a lo que pudo constatar 24 Horas, la mujer recibió 44 emails con amenazas en tres días y cerca de 600 en total desde hace cuatro años, la mayoría con fuertes insultos.

Atención de sus denuncias

Karina, una profesora de 30 años, denunció el pasado domingo, a través de su cuenta de Instagram cómo fue atendida en un fono de denuncias que se encontraba en la página web de la PDI tras un desesperado llamado por las constantes amenazas.

De acuerdo a lo escrito por la mujer, ella indicó a una "línea 600" que su expareja la estaba amenazando de muerte, ante lo cual, desde el otro lado de la línea le indicaron que tiene que llamar a otro número, "al de Fiscalía, pero como hoy no atienden tiene que ir el lunes".

Ante esta respuesta Karina respondió "si me mata hoy, entonces no vale? de lunes a viernes si?, bueno gracias por nada".

"¿Qué hago? Voy a la Fiscalía y me dicen que tengo que poner otra denuncia, porque la que ya tiene como que se acabó. Entonces si me mata hoy día como que no corría, que tenía que poner la denuncia mañana. Siempre es lo mismo, ya estoy cansada porque él se ríe", contó la víctima a 24 Horas.

Asimismo, la mujer señaló que "le mando los documentos a la Fiscalía de mis amenazas y siento que como que ni siquiera los leen".

Tres órdenes de alejamiento y cinco correos nuevos

Desde el 2018 a la fecha ha puesto siete denuncias en Fiscalía, tres veces han dictado orden de alejamiento, pero así y todo el hombre la acosa permanentemente.

Karina lo tiene bloqueado de todas sus redes sociales, y ha cambiado cinco veces de correo electrónico, pero él le vuelve a escribir. Ella se siente desprotegida

"Por lo que yo saco como conclusión, el se consiguió mi correo nuevo porque cuando yo le mando orden de apremio por no pago de pensión de alimentos, a él lo notifican con mis datos", indicó Karina.

Esta mujer siente que el sistema no funciona, que nadie la escucha y que las medidas de protección no le garantiza seguridad. "Al final yo puedo salir a trabajar y no sé, me puede estar esperando o yo no me voy a dar cuenta, y después le van a decir si tuvo algo que ver y él dirá que tenía orden de alejamiento".

Debido a esto, Karina debió instalar cámaras de seguridad en su domicilio por si se llegara a acercar su expareja. Teme por su vida, la de su hijo y la de toda su familia, ya que según cuenta, debe salir siempre en compañía de su mamá porque él es "tan psicópata que yo sé que me va a estar esperando porque, a pesar de que vive en otra comuna bien lejos de la mía, el se va a dar el tiempo de venir y estar en el paradero o en cualquier lado".

Nueve mujeres han perdido la vida en manos de su expareja en lo que va del año. En la mayoría de los casos existía prohibición de acercarse. Karina cree que en cualquier día, ella podría ser una más. "Eso es justamente lo que me va a pasar a mi (...) soy realista en algún momento y pienso que capaz que me pase a mi".

PDI aclara respuestas recibidas por Karina

De acuerdo a lo indicado desde la PDI, las respuestas que recibió Karina tras denunciar el acoso y amenazas de su expareja fueron realizadas por una "línea 600" que se encuentra en la página de la institución, pero que depende directamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Por su parte, la Brigada del Cibercrimen mantiene un Whatsapp disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana para poder realizar denuncias digitales.

Comisario Mauricio Arata de dicha brigada sostuvo que "junto con eso, y específicamente de los casos que tratan violencia digital o acoso, existe una campaña que se llama 'Corta la Cadena' que es un Whastapp donde se orienta a las personas".

Por su parte la gerenta de la División Víctimas de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, señaló que "cuando se trata de delitos de amenazas, estos pueden ser cometidos por parte del agresor de cualquier forma, de manera presencial, por escrito, por mensaje de texto, por mensaje de audio o por cualquier manera.

En la Fiscalía, al enterarse de la denuncia de Karina solicitaron una nueva orden de alejamiento por 180 días más, la cual ahora contempla todo tipo de comunicación, incluidos mensajes, llamados y correos electrónicos.

Si el sujeto le volviera a escribir estaría desacatando la orden de un juez, delito que podría significarle hasta cinco años de cárcel.