Claudio Orrego insiste en retrasar toque de queda: "Debería ser excepción, no la norma"

Agencia Aton

27.08.2021

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, insistió en atrasar el inicio del toque de queda en Santiago, que este sábado ingresará en su totalidad a la fase de Apertura Inicial del Plan Paso a Paso y pese a que no ha logrado el 80% de vacunación contra el covid-19 requerido, bordea la cifra “dentro del error estadístico”.



“El ministro de Salud (Enrique Paris) me decía hoy día que faltaban 14 mil personas por vacunarse, en un universo de ocho millones, un 0,02%, pero la verdad es que con los índices más bajo de contagio desde que partió la pandemia, el toque de queda es una medida extraordinaria que debería ser excepciones, no la norma”, comentó la autoridad.



En esa línea, advirtió que “llevamos 17 meses con toque de queda y nosotros hemos planteado que para poder ayudar al sector gastronómico, para poder ayudar a los artistas y poder dar un poco más de libertad a las personas, (hay que) acortar el toque de queda”.

“Creo que llegó el momento de entender que el incentivo para vacunarse no está en el toque de queda, está en el Pase de Movilidad, que nosotros apoyamos e impulsamos, pero por supuesto que la autoridad también tiene que reconocer que el toque de queda ya no tiene razones sanitarias”, añadió.



En esa línea, Orrego también manifestó que la región está al borde de alcanzar el 80% necesario —hoy tiene una cobertura de 79,6% según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)—, por lo que “estamos casi dentro del error estadístico”.



“Hay comunas como San Pedro, en la Región Metropolitana, que tiene 126% de (cobertura de) vacunación. Yo creo que con un Censo que fue mal hecho, difícilmente uno tiene estadísticas tan rigurosas cuando el número es tan grande como ocho millones”, indicó.



“Espero que una vez por todas, la autoridad entienda, insisto, que el toque de queda en este contexto ya no se justifica y que la mejor medida para que la gente se vacune, es incentivar el uso del Pase de Movilidad, que ahora con las Fiestas Patrias puede ser un buen vehículo para hacer muchas actividades”, cerró el gobernador.