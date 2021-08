Orrego no le cierra la puerta a la realización de fondas en el Parque O'Higgins: "debería poderse"

24horas tvn

02.08.2021

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró estar de acuerdo con la realización de fondas para las próximas Fiestas Patrias, siempre y cuando, se respeten todos los aforos y medidas sanitarias.

En conversación con 24 AM, la autoridad precisó que "mega fondas no, grandes concentraciones de personas no. Lo que sí se pueden hacer son pequeñas fondas, en la medida en la que podamos mantener el control en los aforos, es posible".

"Fondas repartidas en distintas comunas que respeten los aforos, no veo por qué no. Parque O’Higgins depende de si se respetan los aforos, pero debería poderse", señaló.

En esa misma línea, invitó al Gobierno a incentivar la vacunación de rezagados a través de actividades queridas por la ciudadanía. "La mejor manera de incentivar a los rezagados de poder vacunarse es vincularlo a actividades que a esos segmentos le gustan. Si la gente se da cuenta de que si no está vacunada no las podrá hacer, vamos a tener vacunatorios llenos", manifestó.

Por lo mismo, subrayó que "queremos proponerle al Gobierno que comience a incentivar el uso del carnet verde (Pase de Movilidad) para actividades que son muy queridas por la población".

Entre ellas, destacó el fútbol. "Llegó el momento de tener fútbol presencial en Chile. Eso sería un gran incentivo. Lo segundo tiene relación con las discoteques y tercero, las fondas para el 18 de septiembre".

"Llegó el momento de acortar el toque de queda. Los empresarios del rubro no quieren más créditos, quieren más público", indicó.