Claudio Orrego tras reunión con Boric: "Que las decisiones de las regiones se tomen en las regiones"

24Horas.cl Tvn

14.01.2022

El presidente electo Gabriel Boric sostuvo el pasado miércoles una reunión con 15 de los 16 gobernadores y gobernadoras regionales del país, en el marco de la serie de encuentros políticos que ha sostenido el próximo jefe de Estado antes de asumir en La Moneda el próximo 11 de marzo.

Reuniones semestrales y fin de los delegados: Los acuerdos de Boric y los GORE Leer más

Por ello, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego conversó en Medianoche sobre la reunión del presidente electo Gabriel Boric con los gobernadores regionales.

"Quedé muy optimista respecto a la reunión con el Presidente Electo (...) fue muy gratificante que él confirmara en una reunión privada con los 16 gobernadores y gobernadoras lo mismo que dijo en campaña, que quería una país descentralizado, que quería terminar su mandato con menos poder del que parte, para entregarle más poder a los territorios que él considera que son la clave para salir del subdesarrollo y crear más equidad territorial", sostuvo Orrego.

🌃#MedianocheTVN | Orrego tras reunión de Gobernadores con Boric: "Quedé muy optimista"



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/AsPubBshdF pic.twitter.com/mIRp87MC9D — 24 Horas (@24HorasTVN) January 14, 2022

De igual manera agregó que quedaron "muy contentos respecto a medidas inmediatas, a largas y profundas (...) y en casi todos los temas él se manifiesto de acuerdo y entusiasta".

En cuanto a las cosas establecidas en dicha reunión, Orrego declaró que va a tener que designar delegados, que iban a "tener un espíritu de no competirle a los gobernadores, sino de colaborar con ellos, pero para poder eliminaros se requiere una ley y él se comprometió a enviar este proyecto de ley".

Asimismo, Orrego puntualizó en que además se va a establecer un principio "importante" y es que "las comisiones que se crean a nivel regional (...) todas van a tener como presidente al gobernador elegido y eso es buena señal".

🌃#MedianocheTVN | Orrego tras reunión con Boric: "Las comisiones que se creen a nivel regional (...) todas van a tener como presidente al gobernador elegido y eso es buena señal"



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/AsPubBshdF pic.twitter.com/Sg73EoyZuM — 24 Horas (@24HorasTVN) January 14, 2022

"Una de las cosas que concordamos es que las competencias se transfieran, que se hagan de común acuerdo, que tanto el Estado y las regiones queramos recibir esas competencias, la idea no es duplicar el Estado Nacional en las regiones" pero que, servicios que funcionan con "plata de los Gobiernos regionales, tengan la expresión regional y no se duplique el esfuerzo" indicó la autoridad regional.

No obstante puntualizó que, saben que en el primer año no va a haber suficiente presupuesto y que con las restriccciones, no "vamos a tener grandes aumentos aunque sí queremos que se aumente el porcentaje del gasto público".

Por ello sostuvo que le propusieron al Presidente Electo dos cosas, que no tienen que ver con gastos, sino "con la sensibilidad para aplicar el gasto", puesto que "hoy tenemos que pedirle permiso a la Dipres para cualquier gasto, aunque esté aprobado".

🌃#MedianocheTVN | Orrego tras reunión con Boric: "Le propusimos dos cosas al Presidente, que no tiene que ver con gastos, sino con la sensibilidad para aplicar el gasto".



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/AsPubBshdF pic.twitter.com/GNZW0sSxTy — 24 Horas (@24HorasTVN) January 14, 2022

Además afirmó que el Presidente Electo, "se dio cuenta que los gobernadores que estamos ejerciendo estos cargos hace seis meses somos bastante razonables, nuestras peticiones para ser un estado más eficiente y pertinente, que las decisiones de las regiones se tomen en las regiones aunque el marco del presupuesto se defina a nivel nacional".

Finalmente sobre la demanda civil a cual se sumó, y que busca anular la convención entre Aguas Andinas y Alto Maipo, el Gobernador de la Región Metropolitana, añadió que, "el principio fundamental es que el principal desafío medioambiental y de sustentabilidad de Santiago y la Región Metropolitana es el agua, con el agua no se juega (...) creemos que no es legal que con esa misma agua, por bien intencionada que sea, pueda hacer negocios aledaños y complementarios que no tenga que ver con el giro".