CNTV formulará cargos contra La Red por entrevista a Norambuena

24Horas.cl Tvn

16.04.2021

El 15 de marzo, La Red trasmitió en el programa Mentiras Verdaderas una polémica entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, quien habló desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde está condenado por el asesinato de Jaime Guzmán entre otros crímenes.



En el programa conducido por Eduardo Fuentes, Norambuena, alias "Comandante Ramiro" aseguró que el crimen de Guzmán fue "un error político” pero “una operación ética”, además de detallar como se gestionó el operativo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que terminó con la vida del fallecido senador de la UDI.



Incluso habló del atentado contra Augusto Pinochet, explicando que con el Frente intentaron “hacer justicia por nosotros mismos".



Poco después, Gendarmería aseguró que la entrevista no cumplió el protocolo institucional, pues la señal televisiva no utilizó el conducto regular para conseguir el contacto. Además, diversos miembros del oficialismo criticaron al programa y acusaron el uso de la palabra "ajusticiamiento", mientras que la UDI fue a La Moneda a expresar su molestia.



En ese contexto, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acogió las denuncias en contra de La Red y anunció que presentará cargos contra la emisora televisiva, situación que fue notificada a la familia de Jaime Guzmán.



Según detalla el acta del Consejo, se tomó la resolución ya que “se exhibe la entrevista a uno de los condenados por el crimen del Senador Jaime Guzmán y las opiniones de los invitados al programa, quienes no tendrían una visión distinta a la expresada por aquél, y ante la ausencia de otros invitados que sí la pudieran tener, lo cual evidenciaría una falta de pluralismo que conllevaría a una vulneración del correcto funcionamiento de los servicios de televisión”.



"Si bien una persona que cumple condena puede dar una entrevista, la afectación de la democracia y paz social se da por la manera en que el canal aborda y contextualiza esa entrevista”, agregó la misiva.



Además, el CNTV cuestionó el rol del entrevistador: “Frente a los dichos de don Mauricio Hernández Norambuena, el conductor del programa se abstuvo de cuestionamiento e interpelación. El entrevistado justificó la comisión de sus delitos, exaltó y validó la violencia y crímenes como el secuestro y el homicidio, como medios legítimos de manifestación política, social y de consecución de fines políticos”.



Ante 313 denuncias, el ente regulador tomó la decisión el 5 de abril tras una mayoría de seis votos a favor -que incluyen a la presidenta del CNTV, Carolina Cuevas- y cinco en contra.