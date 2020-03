Codina a ministro Mañalich: "No es la persona idónea para liderar la situación sanitaria"

Sebastián Mora

21.03.2020

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reconoció tener "serias discrepancias con el ministro Mañalich", sobre las decisiones tomadas respecto a la pandemia de coronavisur COVID-19 en Chile, asegurando que este "no es la persona idónea para liderar la situación sanitaria".

En entrevista con 24 Tarde, el edil criticó que "se ha tratado de ridiculizar la preocupación de los alcaldes", remarcando que "nunca se pidió sacar los militares a la calle, sino aislar a la región Metropolitana pero sin romper las cadenas de abastecimiento".

Codina complementó que en la última reunión con el Gobierno, "tuvimos serias discrepancias" con el titular de Salud y "le hice saber los errores que ha cometido".

A ello, Codina sostuvo que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, "tiene las condiciones técnicas y de apertura para sentarse con humildad con expertos y poder construir".

AISLAMIENTO SIN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO

La autoridad explicó que la solicitud de cuarentena debería enfrentar por la región Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de contagiados, pero dejando abiertos los principales locales que entregan servicios básicos para el país.

"Epidemiológicamente, se debe aislar a la gente, pero eso significa que igual pueden abrir supermercados, farmacias y no romper la cadena de desabastecimiento. Nadie es tan insensato en presentar algo así", acotó.

Codina profundizó su postura destacando que "mi posición es que si en Tarapacá no hay contagios, no debería haber cuarentena. Me concentraría en las zonas con mayor contagios y que el transporte público no siga afectando a sectores periféricos", sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, criticó la forma en que La Moneda entrega los balances de contagiados por la enfermedad, argumentando que "cuando el ministro informa 500 casos refiere a que hace 72 horas alguien fue confirmado, pero tiene situaciones que en las cuales aún no tiene los resultados".

"Pedimos identificar los casos de contagio y evitar que estos se sigan masificando y aumentando la curva de contagios", añadió.

Codina defendió la labor de los alcaldes, aseverando que "le estamos apurando el tranco al Gobierno".

"Prefiero que Chile pague con menor crecimiento económico a que se pague con muertes", sentenció.