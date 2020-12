"Cuando tomen decisiones, no tomen consejos clasistas, que sean decisiones objetivas, con todas las cifras a la vista", pidió el alcalde de Puente Alto.

Codina pide al Gobierno no "tomar consejos clasistas" para determinar avance o retroceso de comunas

24horas tvn

23.12.2020

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llamó a la autoridad central a tomar las decisiones respecto del avance o retroceso de las comunas con todas las cifras sobre la mesa y no en base a "consejos clasistas".

Así, en conversación con 24 AM el edil pidió al Gobierno a que "cuando tomen decisiones, no tomen consejos clasistas, que sean decisiones objetivas y con todas las cifras a la vista".

Aseguró que una cuarentena en este momento, a pesar del aumento de casos que ha registrado Puente Alto, "hubiera sido un castigo injusto, pero también hago un llamado a los vecinos de que si no tomamos las precauciones en este este momento, obviamente en un par de semanas más sí podríamos ser parte de ese conjunto de comunas que la autoridad va a tomar medidas más restrictivas".

Igualmente, enfatizó que "hay muchas comunas antes que Puente Alto si observamos los contagios con proporcionalidad", como Pirque que tiene una tasa de incidencia de 75 contagios cada 100 mil, situación que en su comuna es de 50 contagios por cada 100 mil habitantes.

Aglomeraciones navideñas

En cuanto a las compras navideñas y las aglomeraciones que éstas han generado, la autoridad comunal aseguró que si el comercio estuviese abierto el fin de semana, de igual manera se generarían atochamientos de personas.

Por ello, en la zona se decidió evitar la "instalación de las ferias navideñas el fin de semana. Les dimos autorización de lunes a viernes", precisó Codina.

"Esta medida es insólita porque me gustaría que todos pudieran trabajar todos los días", dijo, sin embargo, enfatizó en que era necesario para cuidar la salud de las personas y las cifras de toda la comuna.

"Si el mall abriera el fin de semana, también estaría lleno. El problema es otro. Debiéramos preguntarnos si este materialismo excesivo que hemos construido como sociedad se ha ido develando.La pandemia es trágica y dolorosa, sobre todo para aquellas familias que perdieron a un ser querido, pero también nos está mostrando algunos aspectos de nuestra convivencia que tenemos que ir modificando, entre ellos, ese consumismo de Navidad que nos vuelve locos", manifestó.

Por otro lado, respecto de la exigencia de los feriantes de la comuna para que las ferias sí funcionaran este jueves, Codina enfatizó que no iba a ceder y revocar una decisión que fue tomada hace meses.

"No voy a brindar una autorización que puede poner el riesgo la situación completa de toda la comuna. Hoy es el último día de feria, por lo tanto llamo a las personas a organizarse", precisó.

Además, destacó que "no me exijan brindar permisos para que las ferias se instalen todos los días (...) Todos los casos de Puente Alto se asocian donde están las ferias, así que no voy a actuar de manera populista en un momento en el que la comuna necesita que su autoridad la guíe".

Por último, destacó que "la vacuna se va a demorar en inocular a la cantidad de gente necesaria en nuestro país como para que haya un efecto real (...) De aquí a la entrada del próximo invierno, lo más importante es el autocuidado".