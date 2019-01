Colados y picados: Un mercado con recetas "del pasado" y sin competencia

24Horas.cl Tvn

16.01.2019

El gobierno anunció un decreto que buscará cambiar la composición de los colados para que los extranjeros puedan competir en Chile. Se trata además de un mercado alimentario cuyo reglamento sanitario data de hace medio siglo, cuando el principal problema de los niños en Chile era la desnutrición.

En ese aspecto, los estudios revelan que son altos en calorías, una composición que significa una barrera de entrada para que empresas foráneas que producen estos colados compitan en el país, ya que Chile representa un mercado pequeño y que tiene un reglamento muy distinto al resto del planeta.

Para Sofía Acle, nutricionista infanto juvenil, acudir a los colados envasados no es un pecado capital. "Es una buena alternativa, por ejemplo ahora en vacaciones o cuando no hay tiempo para adquirir, porque en el fondo la idea no es estresarse con la comida de los niños".

Sin embargo, la especialista recalca hoy más del 45% de los niños tiene sobrepeso y obesidad, por lo que la prioridad es alimentar a los pequeños con comida hecha en casa: "Mi recomendación es que lo hagan en la casa, porque en el fondo vas a integrar distintas fuentes de alimentos, distintos carbohidratos que no los van a tener los colados comerciales".

CUASIMONOPOLIO: NESTLÉ CONCENTRA EL 95% DEL MERCADO DE SALADOS

En cuanto a la variante financiera, cabe consignar que actualmente, 95% de los colados y picados salados, además del 70% de los colados y picados dulces, son vendidos por una sola empresa que es Nestlé.

De este modo, las autoridades concluyen que los colados en Chile son un 50% más caros que en el extranjero, con precios que rondan entre los $800 y $1300 por unidad.