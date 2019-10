Colectiveros protestan por alza en el precio de la bencina

El dirigente de los conductores de taxis colectivos afirmó que "no es justo que el impuesto específico lo paguemos unos pocos y los más ricos de este país no. O lo pagamos todos o no lo paga nadie".

30.10.2019

Un grupo de conductores de taxis colectivos iniciaron una manifestación durante la mañana de este miércoles en Puente Alto.

Según explicó el dirigente de los colectiveros, la protesta tiene dos focos, el impuesto específico a la bencina y su alto costo; y solicitar al Gobierno y al Ministerio de Transporte la autorización para usar corredores exclusivos en el marco de las dificultades que está teniendo la gente para desplazarse por el funcionamiento parcial de Metro.

"No es justo que el impuesto específico lo paguemos unos pocos y los más ricos de este país no. O lo pagamos todos o no lo paga nadie" dijo el dirigente y agregó "no puede ser la bencina suba cuando el Gobierno lo determine, seis semanas, ocho semanas. Hay regiones en las que la bencina está sobre los $1.000"

Frente a la segunda demanda, el líder de los colectiveros afirmó que "como no vamos a tener Metro por un tiempo y existe un corredor de Puente Alto hasta Plaza Italia, le estamos pidiendo al Gobierno y el Ministerio de Transportes que nos autorice a trabajar por el corredor".

Los manifestantes salieron desde Puente Alto con sus vehículos y pretenden finalizar en el paradero 14 de Vicuña Mackenna.