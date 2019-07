Colegio de Profesores analizará nueva propuesta del Mineduc tras última reunión

24Horas.cl Tvn

08.07.2019

Este lunes el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, junto a otros dirigentes se volvieron a reunir con el Ministerio de Educación, el que entregó una nueva propuesta para destrabar el conflicto que se extiende por seis semanas.

Según reveló el dirigente del magisterio, el Mineduc entregó una nueva propuesta por lo que como ha sido la tónica hasta ahora, se preparará una nueva consulta a las bases con motivo de saber la opinión generalizada de los profesores.

"Aquí las decisiones se toman con el conjunto de profesores y profesoras. Juntos vamos a decidir el futuro del movimiento", expresó Aguilar y agregó que "hay que prepararse para realizar la consulta el próximo miércoles".

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, en tanto, no quiso adelantar los puntos de la nueva propuesta, pero afirmó que "les presentamos una solución alternativa para que pueda permitir destrabar el conflicto y pueda volver el 100% de los colegios a funcionar con normalidad".

Recordemos que el paro nacional de profesores completa su sexta semana luego que el Ministerio no pudiera llegar a acuerdo en las diferentes reuniones que se han sostenido para responder a las peticiones del profesorado, quienes aseguran que no piden mejoras salariales, si no que sus demandas apuntan a las condiciones de trabajo e infraestructura.