Colegio de Profesores cuestiona presencialidad en marzo por cifras de contagios: "Está en riesgo el retorno obligatorio"

02.02.2022

Durante la tarde de este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió en Canal 24 Horas a las declaraciones del magisterio, en las cuales ponen en duda el retorno a clases presenciales a partir de marzo por el aumento de casos de COVID-19 debido a la variante Ómicron.

Al respecto, Díaz dijo que "lo que nosotros hemos venido manteniendo es que necesitamos el retorno a la presencialidad. Sabemos que nada lo reemplaza, en eso hemos sido sumamente claros y lo hemos sostenido desde siempre. El tema central es que dado el nivel de contagio que hoy día tenemos, si es que se mantienen de aquí a la primera semana de marzo, creemos que está en riesgo el retorno obligatorio a esta presencialidad que hace tres meses anunciaba el actual ministro de Educación".

"En su momento lo dijimos, nos parece sumamente irresponsable que con tanta antelación, a tres meses y medio de iniciado el año escolar el ministro estuviera declarando por obligación este retorno", aseveró.

Asimismo, dijo que "hoy día falta un mes, creemos que hay que esperar, que no hay que apresurarse, pero indudablemente lo que decimos es que de continuar las altas cifras de contagios que tenemos hoy día en nuestro país, lo más probable es que los padres, madres y apoderados no envíen a los niños a los establecimientos educacionales".

Por otro lado, el presidente del Colegio de Profesores aclaró que como magisterio indicaron que "está en riesgo esa situación, no hemos dicho ni generado ninguna declaración en las que aquí no están las condiciones, que no hay que volver. No cometemos el error y la irresponsabilidad del ministro Figueroa que con tanta antelación venir a decretar que no están las condiciones. Esperemos lo que nos depara de aquí a la primera semana de marzo".

"Aquí hay que generar confianza, acercamientos, hay que conversar con las comunidades, hay que ir preparando este retorno. A nosotros nos preocupa mucho que sea un retorno general completo a la totalidad de los estudiantes de nuestro país, no uno planteado en la perspectiva de algunos estudiantes (...) Queremos una presencialidad de verdad y eso significa conversar con las comunidades", aseguró Díaz.