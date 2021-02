Colegio de Profesores entrega carta en La Moneda para exigir salida de ministro Palacios

24Horas.cl Tvn

18.02.2021

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, en compañía de la subsecretaria general del organismo, Patricia Muñoz, entregó hoy en La Moneda una carta para exigir la renuncia del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien durante la semana acusó al gremio de buscar excusas para no trabajar en medio de la pandemia.



Los dichos del secretario de Estado se dieron en medio de la discusión del eventual inicio del año escolar para el 1 de marzo, según ha planteado el Ministerio de Educación, y aunque se defendió diciendo que solo se refería al Colegio de Profesores, generó la molestia en el gremio.



Es por eso que hoy el titular del Colegio entregó una misiva dirigida al Presidente Sebastián Piñera, explicando posteriormente que “nos parece que las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y por ellos es que el día de hoy estamos exigiendo como colegio de profesoras y profesores de chile la renuncia de este ministro"



“No es posible que un ministro de Estado, que ostenta este cargo, se refiera de esta forma, no solo a los profesores de Chile, sino que se refiera de esta forma a cualquier trabajador. Por eso, nos parece que él no puede continuar en el cargo y estamos exigiendo que renuncie o se le pida la renuncia para que no siga siendo ministro de Economía”, añadió.



En esa línea, ante la explicación que salió a dar Palacios, Díaz manifestó que “estamos hablando de una postura y un planteamiento que son absolutamente falsos, que han sido transversalmente y por toda la ciudadanía absolutamente rechazados, sin embargo, no entendemos la actitud de este ministro quien trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran aún más la situación"



“En sus palabras claramente habla de los profesores de Chile. Habla en plural, entendemos que él sabe lo que es plural y singular, y posteriormente después dice que no son los profesores de Chile, sino que solo el presidente del Colegio de Profesores y ayer habla de que en realidad es que es el Colegio de Profesores en general”, complementó.



“Indistintamente, él no tiene el derecho a basurear a ningún trabajador de este país, a ninguno. No tiene derecho a hablar de esa forma, ni mentir de esa forma, en contra del presidente del Colegio de Profesores, ni en contra del gremio”, cerró el dirigente