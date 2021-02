Colegio de Profesores: "No están las condiciones en el mes de marzo para volver a clases presenciales"

13.02.2021

En la comuna de La Florida comenzó el proceso de vacunación para profesores y personas ligadas a la educación, pensando en un posible retorno a clases presenciales.

En la inmunización estuvo presente el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien aseguró que no están las condiciones para que eso ocurra.

"No están las condiciones en el mes de marzo para volver a clases presenciales. Hacemos un llamado a los sostenedores y los alcaldes para que protejan la vida de las comunidades escolares", aseveró Díaz.

Respecto de lo mismo señaló que se necesita, en primero lugar, que la pandemia esté controlada y según el plan Paso a Paso, eso requeriría que las comunas estén en fase 4 de Apertura Inicial.

"Pandemia controlada es un tema importante y hemos dicho fase 4. La fase 4 es fundamental", aseveró.

Asimismo, destacó que se necesita crear y pensar en un plan de transporte, ya que no es factible y sin ningún tipo de riesgos, que todos los estudiantes se movilicen en el sistema público.

"No queremos colapsar ni atiborrar el sistema de transporte público que ya está colapsado en todo el país", agregó.

Por último, señaló que "en nuestras escuelas ni siquiera hay plata para cloro. Tenemos serias dudas de lo que ha dicho el Mineduc de que estarían todos los insumos. Que se explique y se muestre en cada uno de los territorios".

En tanto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sostuvo que lo que está ocurriendo debe significar para el Ejecutivo una reformulación de cómo se relaciona con el sistema educacional.

Además, concuerda con Díaz en que no están las condiciones para el inicio de las clases presenciales en marzo. "No, claramente no. La ciencia nos dice que se requieren 28 días entre cada vacuna para alcanzar una inmunidad. Inclusive si comenzáramos hoy, la inmunidad se generaría a mediados del otro mes".