Colegio de Profesores pide al Mineduc postergar inicio de clases presenciales

La entidad considera "altamente improbable" que se regrese a clases presenciales en marzo si no se conforma una mesa de diálogo con todos los involucrados.

02.12.2020

El Colegio de Profesores llamó al Ministerio de Educación repensar la idea del regreso presencial a clases fijado para marzo del 2021, pidiéndoles una mesa de diálogo para manifestar sus inquietudes y temores.

Según dijo el presidente de la entidad, Mario Aguilar, es "altamente improbable" que se regrese a clases presenciales en marzo, ya que "la gente no va a eterna confianza, la gente no va sentir seguridad si no se conforma una mesa donde estemos todos".

Por lo mismo, pidieron con urgencia la conformación de esta mesa, para que se expongan todos los temas. De no conformarse, no se puede asegurar el regreso. "No lo descartamos, pero tampoco lo confirmamos", agregó.

Respecto del avance en el Plan Paso a Paso, Aguilar dijo que "no se pueden seguir dando señales tan contradictorias, que tenemos que cuidarnos en nuestras cosas, cuando se sigue funcionando como si todo estuviera normal".

Por otro lado, rechazó por completo la idea de que los profesores vuelvan a retomar sus funciones a mediados de febrero.

"Tampoco va a ser aceptable quitarle vacaciones a mis colegas que han tenido un año agobiante, donde se ha hecho un tremendo esfuerzo. Eso desde ya le decimos que no lo vamos a aceptar", añadió.

Por último, denunció un hecho ocurrido en un colegio de La Granja, donde se citó a alumnos para una evaluación y no se contaba con las medidas sanitarias.

"En la comuna de La Granja, lo que se ha repetido en muchas comunas del país, se citó a las profesoras de PIE para evaluar a niños, evaluaciones que duran una hora y media y que requiere cercanía física y no había una sola medida de seguridad. No habían elementos sanitarios, no había limpieza de pies a la entrada, ni una sola", aseguró.