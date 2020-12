"Parece más tozudez del ministro o que no quiere dar el brazo a torcer. Hay que pensar en el bien del país y de los niños", dijo Mario Aguilar, criticando que en Fase 2 se permita mantener los colegios abiertos.

Colegio de Profesores y retorno a clases: "No va a funcionar si se pretende imponer el 1 de marzo"

24Horas.cl Tvn

08.12.2020

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó la decisión del Gobierno de mantener abiertos los colegios en Fase 2, luego de que toda la región Metropolitana retrocediera a dicha etapa, acusando "incongruencias porque antes una comuna debía estar en Fase 4 para reabrir establecimientos".

Según dijo el dirigente a 24 Horas, "no hay argumento sanitario" para mantener la apertura de aulas, considerando el poco tiempo que resta para culminar el año académico.

Para Aguilar, son las propias comunidades escolares que deben "por sí mismos terminar el año o volver al formato a distancia. Si el propio Gobierno alertó que en enero pueden haber hasta 9.000 contagios está diciendo que puede haber una situación grave".

"Si se pretende imponer con autoritarismo el 1 de marzo como fecha de inicio del año académico, le anticipo que no va a funcionar", añadió.

Destacó que es indispensable establecer una mesa de diálogo que incluya a todos los participantes del área educacional y así llegar a un consenso en cuanto a fechas y procedimientos a tomar.

"No va a ser posible, señor ministro, imponer un retorno si no lo conversa con las comunidades. Estamos súper disponibles para hablar", enfatizó Aguilar, sentenciando que el mantener las actuales condiciones "parece más tozudez del ministro o que no quiere dar el brazo a torcer. Hay que pensar en el bien del país y de los niños".

Consignar que en la actualidad cerca de 900 colegios de la RM retomaron las actividades presenciales, número que se eleva a 1.400 a nivel nacional.