Colegio Médico pide cambios al Paso a Paso: "Es incomprensible el Costanera Center con 3.600 personas"

15.03.2021

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, se refirió a los cambios anunciados por el Gobierno en el Plan Paso a Paso, asegurando que si bien "van en la dirección correcta, faltan cosas por replantear".

"Las medidas de la semana pasada van en la dirección correcta, ya que, frente al descontrol de la pandemia esto hay que frenarlo, la red sanitaria no soporta más casos", comenzó diciendo al Canal 24 Horas.

No obstante, señaló que "invitaría al Gobierno y al Ministerio de Salud a replantear el plan Paso a Paso", puesto que se debe generar un plan que haga sentido a la ciudadanía, ya que hay medidas que aún no se comprenden en el magisterio.

"Creo que fue positivo que desde el Gobierno tomaran las recomendaciones de prohibir ciertas actividades en Fase 2 que antes estaban permitidas, como por ejemplo el funcionamiento de casinos. Sin embargo, no entendemos por ejemplo la diferencia en los aforos. Tenemos el Costanera Center con un aforo de 3.600 personas, al mismo tiempo que hay parques nacionales que se les permiten 100, y eso es incomprensible para la ciudadanía", aseveró.

En esta línea, Francisca Crispi se refirió al último cambio anunciado por el Gobierno en el plan Paso a Paso, el cual permite que las iglesias puedan realizar reuniones religiosas en Fase 2, con un tope de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 en espacios cerrados.

"No podemos permitir que ciertas accionesles ganen a otras. Hay que ser muy claros en el cumplimiento de las medidas y no entendemos por qué hay grupos se les permiten ciertas actividades (...) Creemos que no tiene sentido sanitario que se permitan aforos diferenciados", aseguró.

Asimismo, dijo que para llevar a cabo una modificación comprensible, es necesario mantener conversaciones con expertos y con los actores claves, pues "así llegaremos a un consenso de un plan Paso a Paso que creemos que ha perdido sentido sanitario".

En relación al aumento de casos, la presidenta del Colegio Médico de Santiago manifestó que "estamos en una situación epidemiológica muy compleja, hemos tenido aumento de los casos en las últimas tres semanas y actualmente hay un incremento en la transmisibilidad con un alto número de casos que es preocupante. Como punta del iceberg del descontrol de la pandemia tenemos la ocupación de camas UCI, que se ha mantenido en más de un 94% a nivel nacional con una saturación de las camas a nivel nacional".