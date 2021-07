Colegio Médico y avance a Fase 3 de la Región Metropolitana: "Se está en condiciones de aperturar"

Agencia Aton

17.07.2021

En conversación con Cooperativa, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, señaló que la Región Metropolitana efectivamente "está en condiciones de aperturar", confirmando, aunque con matices, la decisión del Gobierno de avanzar a toda la capital a la Fase 3 del plan Paso a Paso a contar de la próxima semana, lunes 19 de julio.



Bernucci señaló que "estamos en una muy buena evolución, en la parte baja del valle", explicando que, en su desarrollo, el comportamiento de la epidemia de COVID-19 "nunca es plano, siempre se acompaña de picos y luego de valles, y hoy día nos encontramos en una zona valle donde ya hemos estado previamente".



El secretario del Colmed enfatizó que la Región Metropolitana "sí se está en condiciones de aperturar", pero ello, siendo "buena noticia para las personas y para el país", no debe hacer olvidar que "los desafíos que tenemos para adelante se mantienen". Además, añadió que el avance se debe a que "obviamente la vacunación ha ayudado a generar el valle en el que nos encontramos".



Lo que sí, desde el gremio apuntan a que el problema aún sigue siendo el modo en que se está enfrentando el desconfinamiento. "Lamentablemente, la estrategia de cómo el país enfrenta el coronavirus no ha cambiado en absolutamente nada. Cuando estamos cerca de los peak o en el peak, cerramos; y cuando estamos en los valles, abrimos... Eso estamos generando hoy en día y, de hecho, estamos abriendo más que otras veces, por la confianza que tenemos en la vacuna", comenta Bernucci.



En este sentido, el secretario del Colmed agregó que "si miramos lo que ha pasado en Europa, y como también nos ha pasado ya varias veces hacia atrás en nuestro país, no sabemos si es tan buena idea mantener esta misma estrategia, porque la posibilidad de que podamos subir, en el contexto de que todavía nos quedan ocho millones de personas sin inocular, y que eventualmente pudiéramos tener contagio comunitario con la variante delta, podría ser una noticia no tan positiva. Lo hemos planteado desde el Colegio como crítica constructiva. Sin embargo, ahora, en este minuto, estamos bien".