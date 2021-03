"Demuestra la politización a la que ha llevado al Colegio Médico": Las reacciones tras polémica entrevista a Izkia Siches

La presidenta del Colegio Médico tildó de "nefasto" al Gobierno en cuanto al manejo de la salud en el país, además de sostener que la Mesa Técnica no tenía relevancia en la toma de decisiones sanitarias.

19.03.2021

A raíz de una entrevista a Izkia Siches, en la cual criticó tajamente al Gobierno con términos como "nefasto", diferentes políticos han salido al paso, para comentar las palabras de la presidenta del Colegio Médico.

En esta línea, Javier Macaya, presidente de la UDI, sostuvo que "es muy lamentable la descalificación en la que cae Izkia Siches. De alguna manera demuestra la politización a la que ha llevado al Colegio Médico, en vez de cooperar en un momento tan complejo", manifestó, aseverando que Siches "recurre a descalificaciones y argumentos que nada ayudan a salir del momento en el que vive Chile".

No obstante, el líder de la UDI no ha sido el único diputado del partido en rechazar lo que señaló la doctora en el Podcast La Cosa Nostra, el cual conduce Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga.

Juan Manuel Fuenzalida, representante de la Región de Coquimbo, enfatizó en que "es extraño que la presidenta del Colegio Médico intente desacreditar la labor efectuada por el Gobierno, y en especial, por la Mesa Técnica justo antes de irse a su prenatal", sostuvo, considerando que Siches dijo que dicha instancia "no funciona (...) no corta nada, es una cuestión a la que voy pero me sirve como denuncia".

En este sentido, Fuenzalida añadió que "sus palabras chocan con la realidad y solamente generan división (...) sabemos que en Chile se ha desarrollado un proceso de vacunación exitosos que nos permitirá, más temprano que tarde, salir de este panorama sanitario".

Sin embargo, otros parlamentarios apoyaron las declaraciones en cuestión: "Yo diría que está diciendo lo que piensa, una dura crítica al Gobierno y a la gestión de Piñera que nosotros compartimos", declaró Jaime Mullet, de la Federación Regionalista Verde Social.

"Hay cosas que se saben en el mundo político, y hoy Izkia, quien es dirigenta gremial lo dice, y gener un impacto, pero son cosas que se saben", añadió.

Juan Luis Castro, quien presidió el Colmed desde 2002 hasta 2008, explicó por su parte que "esta entrevista demuestra una crítica importante, fuerte y sólida, pero también llama la atención de pronto mucho adjetivo o descalificaciones que pueden estar de más".

"Hay que ser respetuoso en la forma, para no agredir, sino marcar un punto de diferencia que es lo más importante", concluyó el diputado del Partido Socialista.