Colegio Médico pide "normar" licencias de contactos estrechos: "Hoy no deberían trabajar"

13.01.2021

Controversia causaron las declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien aseguró que una persona definida como contacto estrecho por COVID-19, puede realizar labores de teletrabajo y llegar a cierto acuerdo con su empleador.

Por ello, en conversación con 24 AM, Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago, explicó que "los contactos estrechos tienen que hacer una cuarentena de 14 días, independiente del resultado de la PCR que puedan tener en ese período".

Crispi "tienen derecho a una licencia médica por esos 14 días y durante esa licencia, por normativa, no pueden trabajar.

En este punto, la experta enfatizó en que el teletrabajo sigue siendo "un área gris, ya que las personas que son contacto estrecho no están presentando síntomas. por lo que no tienen una contraindicación que les impida trabajar. Pero como no está normado, el empleador no puede obligar al trabajador a trabajar", lo que genera confusión entre la población.

"Los contactos estrechos no son personas que por definición tengan síntomas, pero es necesario que exista una normativa al respecto (...) a la fecha, una persona con licencia no debería estar con ningún trabajo", argumentó.

No obstante, agregó que "si una persona contacto estrecho tiene un síntoma, debe dar aviso a su centro de salud y se da por caso probable, asumiéndose que tiene COVID-19 y cambian las condiciones de la licencia".

OCUPACIÓN DE LAS CAMAS UCI

Por otro lado, la presidenta del Colegio Médico de Santiago manifestó su preocupación por el alza de casos que se ha visto en el país durante las últimas cinco semanas, ya que eso ha generado una mayor ocupación de las camas UCI por pacientes que están contagiadas.

"La situación aún no es crítica, pero sí se prevé un escenario que es muy complejo", precisó, llamando a la ciudadanía a poner todo de su parte para que no colapse el sistema sanitario en la primera etapa de junio o julio".