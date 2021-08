Colegio Médico toma distancia de vacuna de refuerzo: "No hay una evidencia suficientemente conocida"

24Horas.cl Tvn

06.08.2021

Desde el Colegio Médico cuestionaron el inicio , asegurando que existe poco sustento.

El doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colmed, indicó al Canal 24 Horas que la decisión del Ejecutivo ya está tomada y "no vale la pena cuestionarla en un debate abierto", sin embargo, sostuvo que "no tenemos tanto conocimiento sobre los estudios que señala la doctora Daza. No ponemos en duda su existencia, pero lamentablemente esta discusión no se dio desde el punto de vista científico-académico con estos estudios a la vista".

Ante ello, sobre el punto de vista del gremio sobre la dosis de refuerzo dijo que "justamente no conocemos la evidencia" y que, por esto, "probablemente nuestra opinión está mucho más cercana a la de la Organización Mundial de la Salud referente en que no hay una evidencia suficientemente conocida o pública para poder tomar una determinación".

Pese a que la decisión del Gobierno ya fue adoptada, indicó Bernucci, "siempre vamos a apoyar el programa de vacunación".

Además, el médico expresó que, en base a la experiencia internacional, "probablemente los esfuerzos" deban enfocarse en "agregar a los no vacunados más que a reforzar a los inoculados".

En cuanto a la determinación de realizar la dosis de refuerzo con la vacuna de AstraZeneca en las personas mayores de 55 años, Bernucci explicó que la probabilidad de generar un trombo en las personas ya inoculadas que no han tenido COVID es de alrededor de 0,00017%. "En los grupos mayores de 50 años, la posibilidad de generar un trombo con la vacuna es extremadamente baja. Por lo tanto, la seguridad en este grupo particular está garantizada", señaló.

Finalmente, el doctor sostuvo que hasta el momento "no hay evidencia de que las personas vacunadas con AstraZeneca o Pfizer requieran una tercera dosis".

El detalle del calendario

Desde el miércoles 11 de agosto se inoculará con la nueva dosis a mayores de 55 años que hayan recibido su segunda dosis de CoronaVac hasta el 14 de marzo.

Además, se aplicará la dosis a personas inmunocomprometidas desde los 16 años y que hayan recibido su segunda vacuna hasta el 31 de mayo:

Entre el 11 y 13 de agosto: personas inmunocomprometidas con trasplante de órgano sólido, precursores hematopoyéticos o cáncer en tratamiento.

Entre el 11 y 13 de agosto: personas inmunocomprometidas con Entre el 16 y 20 de agosto: personas inmunocomprometidas con enfermedades autoinmunes en tratamientos biológicos/pequeñas moléculas, y dializados (homo o peritoneo).

En septiembre se continuará con los menores de 55 años y el calendario avanzará por segunda fecha de administración de segunda dosis.