Colegio de Profesores acusa que "no hay un acuerdo" para iniciar clases en marzo

Agencia Aton

17.02.2021

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, respondió a los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien aseguró que tras una reunión sostenida esta mañana, se llegó a un consenso para iniciar las clases en marzo.



Sin embargo, la autoridad del gremio fue categórico y acusó que "no hay un acuerdo", agregando que “se había dicho de que en el consejo, en general, todos estábamos de acuerdo en que había que volver en marzo, eso lo quiero aclarar nuevamente. Efectivamente hubo un buen clima porque nos tratamos respetuosamente y cada uno presentó sus punto de vista, pero eso no significa de que haya acuerdo, son dos cosas distintas, eso es importante decirlo”.



En esa línea, manifestó que "nos preocupa mucho que se repita el libreto de lo que ocurrió el año pasado, donde unilateralmente se toman decisiones o se toman puntos de vista y acuerdos y, lamentablemente, no se consideran a los involucrados”.



Además, Díaz informó que esta semana presentarán por escrito sus propuestas al Mineduc, por lo que “esperamos que el Ministerio responda por escrito a cada uno de los puntos para que, en función de eso, definir nuestra continuidad en el consejo asesor o no”.



Finalmente, el dirigente advirtió que “que no es viable un sistema híbrido desde marzo”, como lo había planteado el ministro Figueroa, debido a la pandemia por el covid-19.