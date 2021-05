Colegio de Profesores pidió a la Cámara acusación constitucional contra Figueroa

Agencia Aton

El Colegio de Profesores hizo un requerimiento ante la Cámara de Diputados para que realice una acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, debido a sus amenazas de quitar la subvención estatal a los establecimientos educacionales que no quieran retomar las clases presenciales.



El presidente del gremio, Carlos Díaz, entregó la petición ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja, donde indicó: “Queremos pedir esto en virtud de lo que han sido sus declaraciones en estos últimos días, donde está evaluando la posibilidad de primero, obligar a los estudiantes a asistir a clases presenciales en pleno invierno”.



“Sabemos que hay presiones para que se abran las escuelas y ahora lo quiere llegar hacer con los sostenedores municipales”, criticó.



“Solicitamos esta acusación por el abandono que hemos visto desde el Ministerio en la idea de orientar y apoyar el proceso escolar durante la pandemia. Desde el inicio, la preocupación del ministro fue abrir las escuelas y no la preocupación real de apoyar a los estudiantes”, finalizó.



Recordemos que el timonel ya había advertido este domingo de la presentación del libelo acusatorio. En declaraciones a Meganoticias, Díaz aseguró que fue convocado por la mesa de Educación para presentar su postura ante un eventual proceso constitucional contra Figueroa.



"Lo que el ministro está haciendo es un verdadero chantaje, es un chantaje para decirle a los sostenedores municipales que ‘si ustedes no vuelven obligatoriamente a clases presenciales, yo voy a quitarles la subvención’. Ese es un tema que nos parece gravísimo”, indicó al mencionado medio.