Colegio de Profesores apoyó a docente investigado por polémica clase en Tomé

Agencia Aton

24.06.2021

El Colegio de Profesores emitió hoy una declaración en defensa del profesor de un colegio de la comuna de Tomé, quien fue denunciado de oficio por la Superintendencia de Educación el pasado 22 de junio, a causa de un video viralizado de una clase de Historia del Liceo Ecuador impartida por el docente, donde justificaba un hecho en el contexto del estallido social.



Cabe recordar que en el metraje el profesor, identificado como Aníbal Navarrete, insistió en el “contexto” de la destrucción de un torniquete del Metro durante el estallido social, afirmando que durante ese día “Piñera sacó a la calle a los militares, que le dispararon a la gente” y que tenía videos “de Carabineros cargando productos incendiarios”. Asimismo, Navarrete afirmó que el presidente no puede salir del país por las acusaciones por violaciones a los derechos humanos en su contra.



Tras la denuncia del organismo de Estado, la asociación gremial rechazó lo que denominó un "acoso" contra el docente, puesto que también se filtraron sus datos por redes sociales, sufriendo diversos tipos de amedrentamiento, sobre todo en su cuenta de Twitter.



"Rechazamos categóricamente las acciones de acoso por redes sociales a trabajadores de la educación. No es aceptable la difusión por redes de los datos de un profesor, ni el envío masivo de mensajes, ni la producción de videos de amedrentamiento, menos aún cuando estos se realizan desde reconocidas cuentas asociadas a pensamientos de ultra-derecha que hacen apología de la violencia", parte la declaración, agregando que también califican como amenazante el comportamiento de la Superintendencia de Educación ya que la "investigación parece más interesada en intensificar una polémica artificial que en aportar pedagógicamente".

DECLARACIÓN PÚBLICA: EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DOCENTE #FuerzaProfes #AutonomíaDocente #LibertadDeCátedra pic.twitter.com/uAjD5bHhKp — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) June 24, 2021

En ese sentido, la institución presidida por Carlos Díaz anunció que "defendemos la autonomía docente, la libertad de cátedra y el abordaje pedagógico de hechos del presente", por lo que justifican la clase dictada por el profesional, ya que a su juicio "las asignaturas escolares pueden y deben abordar sucesos recientes y donde hay posiciones encontradas y aquello debe ser considerado un valor, un aporte al diálogo y a la construcción de pensamiento crítico en las escuelas".



"Repudiamos la utilización del concepto de "adoctrinamiento político" por parte de un sector político específico, que parece empecinado en intentar impedir que en las escuelas se traten pedagógicamente sucesos históricos recientes y que se incluyan miradas no-oficiales en las aulas. Reivindicamos la pedagogía activa, crítica y contextualizada al tiempo que nos toca vivir", agregaron.



Asimismo, anunciaron su solidaridad con Navarrete, quien es ex-secretario regional del Colegio de Profesores en Biobío e informaron que lo asistirán gremial y judicialmente en caso de cualquier amenaza o sanción que se le intente aplicar.

Superintendencia de Educación inicia investigación por docente que se refirió al estallido social en clases

A través de una declaración pública, la Superintendencia de Educación informó sobre cómo procederán respecto al caso de un profesor viralizado en redes sociales por una clase online alusiva al estallido social de octubre de 2019.



El organismo anunció que ingresaron una denuncia de oficio para investigar al docente de la comuna de Tomé “y verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de la libertad de enseñanza, de expresión y de consciencia, con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes”, indica el documento.

🎙️En relación al video que circula en redes sociales sobre un docente de un establecimiento educacional de Tomé, les dejamos la siguiente declaración pública:https://t.co/iQqp2RMWQd pic.twitter.com/EpNxcNhhf6 — Supereduc (@supereduc_cl) June 22, 2021

En dicha clase, el docente se refirió a lo ocurrido con el profesor Roberto Campos, quien fue detenido e imputado por romper un torniquete del Metro. En la instancia académica, el profesor le pide a uno de sus alumnos que reflexione sobre "el contexto en el cual se producen las cosas (...) Si hubiese sido un día normal, probablemente esa persona no te rompe el Metro, no te rompe los torniquetes del Metro, pero no fue un día normal", dice en el registro.



"El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente, fue un día de estallido social. Fue un día en el que se decretó el toque de queda, al tiempo después Piñera sacó a los militares a la calle", explica.



Además el docente afirmó que el Presidente Sebastián Piñera "no sale del país porque afuera de Chile lo están esperando para tomarlo preso porque del 18 de octubre en adelante en Chile hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas".



Ante esto, el oficio de la Superintendencia agrega que “hacemos un llamado a los establecimientos a tomar las medidas necesarias para evitar que se pase a llevar la libertad de pensamiento y de conciencia de los niños, niñas y jóvenes. Y llamamos a los padres a denunciar los actos que vayan en contra de los derechos fundamentales de sus hijos”.