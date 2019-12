Comandante de la FACh confirma existencia de audio que alertaba de una falla eléctrica en Hércules C-130

24Horas.cl TVN

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), Arturo Merino, se refirió a una serie de temas y especulaciones que circulan respecto del accidente del avión Hércules C-130 siniestrado en la región de Magallanes con 38 pasajeros.

En ese sentido, Merino confirmó la existencia de un audio de WhatsApp que fue enviado por uno de los pasajeros a su madre, en el que comentaba que estaba emocionado por el viaje, pero que estaba inquieto ya que la aeronave presentaba una falla eléctrica, a pesar de lo cual se mantenía el itinerario trazado.

Ante ello, la autoridad indicó que "yo sé qué existe, no lo he escuchado en particular y le vamos a pasar el audio al general que está a cargo de la investigación administrativa y también al fiscal".

Por otro lado, respecto de la alerta que había emitido la Fuerza Aérea de Estados Unidos de una falla en este tipo de aviones, Merino precisó que "efectivamente, debido a un accidente que tuvo un C-130 de la Navy, del desprendimiento de un ala, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la responsable del mantenimiento global de los C-130 en todo el mundo, hizo revisión de sus aviones y determinó que habían ciertas fisuras, por lo tanto estableció una serie de órdenes técnicas".

Por ello, en agosto de este año, la FACh recibió la orden de que todo C-130 dejara de volar hasta que se hicieran las revisiones. "Esta orden nos llegó este año y se decretó de inmediato que la flota se quedaba en tierra hasta que se le hiciera la inspección", señaló Merino.

Pertenencias encontradas

La búsqueda del avión se ha concentrado en el tercer cuadrante que se había fijado, de acuerdo a la última ubicación que se tuvo de la aeronave, la que tiene una profundidad de más de cuatro mil metros, lo que dificulta las labores.

Gracias a ello, según confirmó el comandante Cristián Pizarro, se rescataron restos de esponjas que cubrían los estanques del combustible, también parte del tren de aterrizaje y rueda nariz de repuesto, el sistema de carga de combustible y parte de la cubierta de la pared interior del avión.

Elementos encontrados de la aeronave C-130 #FACh accidentada. pic.twitter.com/ixmtx90NfI — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 12, 2019

Además, se encontraron algunas pertenencias de los pasajeros: ropa, una mochila y también un zapato, los que serán llevados hasta Punta Arenas para ser periciados, al igual que los restos humanos.