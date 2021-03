Comercio en Fase 1 ¿Se pueden vender productos no esenciales en cuarentena?

24Horas.cl Tvn, Matias Gallardo Gallegos

20.03.2021

Desde este jueves, 28 comunas del país retrocedieron en el plan Paso a Paso a cuarentena, mientras que desde este sábado serán otras 24 comunas las que, de igual forma, retrocederán a la etapa con más restricciones de desplazamiento.

Aquello ha producido que los restaurantes y el comercio no esencial de aquellas comunas en Fase 1 tuvieran que cerrar, mientras que los supermercados pueden funcionar, pero no pueden vender productos no escensiales,sin embargo, si se pueden comercializar de manera online.

Ante esto, Catalina Metz, presidenta de la Asociación de Supermercados, señaló que "la venta online sigue siendo menos del 20%, y es la excepción, por distintos motivos, para los sectores de menores ingresos y de regiones, por lo tanto resulta discriminatoria".

En tanto, Julio Pertuzé, subsecretario de Economía, explicó que "quedó establecido que aquel comercio de expendio de alimentos, como pueden ser los almacenes de barrio o los supermercados, pueden operar durante cuarentena en el Paso 1, asimismo las farmacias y las ferreterías".

No obstante, en una visita que hizo el equipo de 24 Horas a diferentes supermercados de comunas en Fase 1, se dio cuenta de que los establecimientos siguen vendiendo todos sus productos con total normalidad. Aquello se daría, ya que el protocolo del plan Paso a Paso, solo habla de una recomendación.

"Se recomienda cubrir o restringuir el paso a los pasillos que contengan artículos de decoración, electrodomésticos, línea blanca, juguetería o artículos deportivos", se detalla en el texto.

Esta situación mantiene una tensión entre los pequeños comerciantes y el Gobierno, ya que reclaman que se estaría favoreciendo a las grandes cadenas, las cuales pueden tener sus puertas abiertas, en desmedro de locales independientes, quienes se vieron obligados a cerrar mientras sus comunas se mantengan en cuarentena.