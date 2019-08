Comienza postulación: Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo social buscan más de mil voluntarios para la COP25

24Horas.cl Tvn

24.08.2019

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto a su par de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, y el Director Nacional de Injuv, Mirko Salfate, anunciaron el proceso de postulación para ser parte de COP25 entre el 2 y el 13 de diciembre.

El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), con el apoyo técnico de ONU Voluntarios y la contribución financiera de la Unión Europea, a través de su programa Euroclima, reclutará y será el encargado de capacitar al equipo de voluntarios nacionales e internacionales, quienes realizarán contribuciones sustanciales en todas las áreas del evento, aportando con su talento, tiempo y voluntad a esta causa que busca involucrar a la ciudadanía en la acción climática y hacerla partícipe del proceso de transformación global que necesitamos transitar a un desarrollo sostenible, aumentar la urgencia, ambición en las metas y lograr la carbono neutralidad de Chile al 2050.

"La acción climática depende de todos, hoy hacemos un llamado a la inscripción en el programa de voluntariado COP25. Necesitamos más de 1.000 voluntarios para que sean parte de la cumbre de cambio climático más importante del mundo", planteó la ministra del Medio Ambiente.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, comentó que “como sociedad somos una gran comunidad que se activa y lucha contra el cambio climático, y la COP25 es la oportunidad que tenemos. Adultos mayores, personas con discapacidad, la gente joven, gente que está comprometida con esto de activarnos, de inscribirnos en COP25.cl/voluntarios y sumarnos finalmente a esta lucha, que no es de los estados, no es de los gobiernos, no es de las empresas, es de todos y para que sea de todos, el voluntariado puede ser la fuerza que mueva la activación ciudadana en la COP25”.

Mirko Salfate, director nacional del Injuv, agregó que “los jóvenes son la generación que está impulsando con mayor fuerza la agenda de protección contra el cambio climático. Es por eso que celebramos instancias como estas que permiten que se vinculen con otros voluntarios de todas las partes del mundo, compartan experiencias y se conecten con agendas internacionales tan poderosas como esta”.

Los interesados deben tener 18 años cumplidos al 2 de noviembre de este año, costear su traslado a Santiago para el evento y tener la disponibilidad horarias.