Comisión de Cultura de la Cámara abordó con ministro Delgado muerte de malabarista de Panguipulli

Agencia Aton

03.03.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario Juan Francisco Galli y el subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, se presentaron de manera telemática en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, para analizar la muerte del malabarista Francisco Martínez, ocurrida el 5 de febrero pasado en Panguipulli por disparos de un carabinero.



El presidente de la instancia, Amaro Labra (PC), indicó que tratar estos temas en la comisión son atingentes y más cuando “los artistas que usan el espacio público varias veces han tenido problemas, ya que muchos carabineros interpretan cualquier cosa cuando una persona está haciendo una presentación cultural en la calle y los llevan detenidos y a veces de manera violenta”.



Al respecto, el ministro Delgado indicó que “sin duda lo ocurrido en Panguipulli es lamentable y es importante aclarar los hechos”. No obstante, apuntó que “ningún procedimiento policial tiene por objeto terminar con la vida de una persona. Nosotros somos los primeros en buscar y querer que esto se esclarezca porque estamos conduciendo un proceso que tiene que ver con la reforma de Carabineros para lo cual hemos dedicado mucho tiempo”.



El secretario de Estado agregó que se están actualizando protocolos en la institución. “Estamos tomando las consideraciones necesarias y que se requieren porque es importante cuidar a la gente. Nos interesa de sobremanera que esto se esclarezca y por eso nuestra presencia acá. Somos parte interesada y ojalá a partir de esto saquemos buena conclusiones”.



Por su parte, el subsecretario Galli señaló que “este es un tema sensible y que se debe tratar con prudencia. Los detalles de este procedimiento no pueden darse a conocer, mayormente porque es necesario dejar actuar a la justicia, independientemente de que ya hay algunas acciones que se han tomado”.



En ese sentido, Galli dijo que se están realizando una serie de esfuerzos para minimizar riesgos en procedimientos policiales, “sin embargo el riesgo nunca llegará a cero. Lo que hay que tener claro es que los procedimientos policiales involucran un riego para quienes incumplen las normas y, lamentablemente, en este caso eso es lo que debe investigarse, es decir, si las actuaciones fueron las adecuadas. Aquí hay que ver si hay uso legítimo de la fuerza o legítima defensa… ahora quemar una municipalidad no puede ser algo legítimo y por eso pido prudencia.”



En tanto, el subsecretario Silva indicó que al ministerio le compete comentar lo que sucede con las y los artistas callejeros. “Se debe investigar a fondo este tema y sin duda que tenemos una preocupación sobre el tema”.



Silva agregó que, como ministerio, están tomando acciones y han realizado análisis de lo que se ha llevado a cabo en cuanto a las y los artistas callejeros. “En cuanto a lo que ocurre con los artistas en los espacios públicos como Gobierno tenemos mucho que decir. Venimos abogando hace tiempo por la dignidad de estos artistas”.



“El arte callejero era mirado como de segundo nivel y por eso desde el 2012 se viene trabajando en mejorar y tener una norma al respecto para de esa forma incentivar la regulación a través de ordenanzas. En su momento se presentó un proyecto de este tipo que se archivó y ahora desarchivó. Estamos trabajando transversalmente para presentar indicaciones y dejarlo más actualizado, razón por la cual la labor con los gremios será fundamental”, apuntó el subsecretario.

Foto: Agencia Aton.