Comisión de DD.HH. del senado aprueba proyecto que revoca nacionalidad chilena de Ricardo Ezzati

Daniela Toro

07.01.2019

La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó esta tarde y por unanimidad, el proyecto que revoca la nacionalidad chilena de Ricardo Ezzati Andrello.

La resolución se da en medio de la investigación en su contra por presuntos encubrimientos a abusos sexuales ocurridos en la Iglesia Católica.

Recordar que Ezzati mantiene la nacionalidad por gracia entregada el 24 de abril de 2006, luego que el Congreso reconociera su "fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados".

La iniciativa fue presentada al Congreso por las senadoras Adriana Muñoz y Ximena Rincón en julio pasado.

Según las autoras de la moción "la nacionalidad por gracia se le concedió a este sacerdote salesiano el 2006. En ese momento se le otorgó por el aporte que había hecho al país desde su rol como religioso, principalmente en materias de educación. Ahora sabemos que esto no es efectivo porque no apoyó a los menores y esto no tiene que ver con razones judiciales".

Esta mañana, Ezzati fue consultado por la decisión que tomaría la instancia, señalando escuetamente que ellos "tendrán motivos para hacerlo o no hacerlo".