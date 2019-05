Comisión de Educación rechaza idea de legislar proyecto de Admisión Justa

Daniela Toro

13.05.2019

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó esta tarde, por 7 votos en contra y 6 a favor, la idea de legislar el proyecto de ley de Admisión Justa.

🔴AHORA | Con 7 votos en contra y 6 a favor la Comisión de Educación rechaza la idea de legislar sobre el proyecto de #AdmisiónJusta. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) 13 de mayo de 2019

Entre los argumentos entregados para votar en contra, los parlamentarios indicaron que no están de acuerdo de "legislar elementos de discriminación". Entre otros argumentos, la diputada Camila Vallejo indicó que "voy a rechazar en general este proyecto, no me cabe duda que los niños y niñas se han esforzado", destacando que "tienen derecho de elegir el establecimiento donde quieren estudiar".

Recordar que el proyecto impulsado por el Gobierno restituye la posibilidad de que los liceos de alta exigencia puedan seleccionar por mérito académico al 100% de su matrícula, siempre y cuando cumplan con una cuota del 50% de alumnos vulnerables.

De esta manera, buscan revocar la imposibilidad que estableció la Ley de Inclusión, aprobada durante el gobierno anterior, de que los colegios seleccionen a sus alumnos en base a criterios vinculados con sus proyectos educativos, o incorporar nuevos criterios de prioridad para estudiantes provenientes del Sename o con necesidades educativas especiales.