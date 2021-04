Comisión zanjará este lunes discusión de cambio de orden de apellidos

Agencia Aton

10.04.2021

La Comisión Especial del Senado sobre Mujer y Equidad de Género comenzará la discusión sobre las 14 indicaciones puestas por el Gobierno en el proyecto que busca habilitar a las personas cambiar el orden de los apellidos con acuerdo de los padres.



La iniciativa volvió a la instancia, luego que en la Sala del Senado se solicitara un segundo informe y a que el Ejecutivo manifestó su intención de presentar algunas modificaciones.



En ese sentido, las senadoras manifestaron que era necesario estudiarlas con tiempo y con los respectivos equipos asesores antes de pronunciarse, por lo que la idea es sesionar este lunes para poder despachar el proyecto, que debe ser votado en sala el día martes.



Al respecto, la senadora Adriana Muñoz (PPD) protestó por la disposición del Ejecutivo, ya que en 16 años que lleva tramitándose la iniciativa, "no se hizo ninguna de estas observaciones y en una semana se nos presenta un proyecto nuevo".



En la misma línea se manifestó la presidenta de la Comisión, Isabel Allende (PS), quien además señaló que hay que revisar las indicaciones: "Creo que trae algunas innovaciones como impedir que las personas que han cometido delitos se puedan cambiar el apellido y eso me parece relevante".



Por su parte y desde el oficialismo, Ena Von Baer (UDI) valoró las indicaciones presentadas, señalando que "hay temas que no había advertido en el proyecto de ley. Qué pasa por ejemplo con alguien que ha cometido delitos y se cambia el nombre".



En tanto, la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC) manifestó que "estas indicaciones cambian radicalmente el proyecto y más allá que hay algunos aspectos que nos parecen interesantes, también creo que hay cosas que pueden ser vistas en un reglamento".



Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo, uno que llamó la atención de las senadoras, son los que agregan nuevas causales de rechazo, por las cuales el juez deberá decretar el rechazo de las solicitudes cuando se aprecie que existe riesgo de que se pueda afectar la seguridad de otras personas, o que existe riesgo de que se pueda afectar el desarrollo de procesos pendientes, o que existe riesgo de que se puedan cometer fraudes.



También se desarrollan las distintas hipótesis que pueden presentarse al momento de la inscripción del nacimiento de un hijo o hija, y en consideración a las diversas reglas de determinación de la filiación que operan en dichos casos. Por ejemplo: madre y padre solteros, en que concurre solo el padre a inscribir presentando el certificado de parto y reconociendo en dicho acto; madre soltera y padre ausente, en que concurre solo la madre a inscribir; madre y padre casados, en que es innecesario que concurren ambos a inscribir.