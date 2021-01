Comisión Política de RN pidió a Republicanos bajar candidatura de Marinovic

24Horas.cl Tvn

13.01.2021

La Comisión Política de Renovación Nacional (RN) reaccionó ante los hechos ocurridos tras la confirmación de la columnista Teresa Marinovic como candidata del Partido Republicano por el distrito 10, ocupando un cupo de la colectividad como independiente.



El organismo se autoconvocó en las pasadas horas y pidió a la tienda liderada por José Antonio Kast retirar la candidatura

Siguen los efectos por incorporación de Teresa Marinovic: Sylvia Eyzaguirre renuncia a su candidatura Leer más

“El acuerdo suscrito con dicho partido supuso aceptar a personas determinadas en distritos concretos, con una trayectoria y una línea de pensamiento acorde a los principios de Renovación Nacional y Chile Vamos. Tal acuerdo fue alterado unilateralmente por ellos”, señaló la comisión de RN, quien en esa misma línea manifestó que las expresiones públicas de Marinovic "contradicen los principios de nuestro partido y contraían el espíritu democrático y republicano de Renovación Nacional”.



En la misma línea, la agrupación exigió a parte de la directiva nacional encabezada por Rafael Prohens, el hacerse cargo de la decisión que contribuyó tanto a la postulación de la controvertida licenciada en Filosofía, como también de la bajada de Sylvia Eyzaguirre como parte de la lista de RN por el mismo distrito, al haber estimado diferencias irreconciliables con Marinovic.



“Exigimos a la directiva nacional asumir las responsabilidades políticas por un proceso que estimamos deficiente de negociación e inscripción tanto de elecciones municipales como de constituyentes, y señalar a esta comisión la forma en que se asumirán dichas responsabilidades”, añadió el comunicado de la Comisión Política de Renovación Nacional.



A las palabras de la Comisión, se sumaron las del presidente de la colectividad, Rafael Prohens, quien reconoció que hay una molestia en el partido, sobre todo por la forma en que el Partido Republicando incluyó esta candidatura por el distrito 10.

Faltó quórum: Cámara rechaza proyecto para retiro anticipado de fondos desde rentas vitalicias Leer más

“Debo reconocer que el nombre de la persona que más se cuestiona, que es la señora Marinovic, nunca estuvo arriba de la mesa, nunca. Y solo a altas horas de la noche -yo no estaba ahí- se incorporó ese nombre y como el pacto estaba apunto de cerrarse, porque si no se caía, se incorporó”, indicó Prohens, quien agregó que "no es algo que nos agrade, no es por la persona sino que más bien la forma en que se hizo. Y es una de las cosas que uno tenía duda para integrar este pacto. Cuando ya estaba al borde del cierre del pacto, aparece el nombre de esta persona que trae controversia al interior del partido y que nos tiene ahí metidos en un tema complicado”.