Compañeros la expulsaron de la sala: Alumna de la Universidad de Chile denuncia nueva agresión

24Horas.cl Tvn

10.10.2019

Una nueva agresión por parte de sus compañeros denunció la alumna de la Universidad de Chile Polette Vega, estudiante de Trabajo Social y militante del colectivo Centro Derecha Universitaria (CDU). Y es que luego del ataque vivido en julio, cuando un grupo de encapuchados la amedrentó, ahora vivió un nuevo episodio en el cual otros estudiantes la increparon, le lanzaron una botella de agua y la expulsaron de la sala de clases.

El hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre, pero a diferencia del primer ataque, este prefirió no hacerlo público hasta ahora porque, según reveló a La Tercera, "quedé muy mal psicológicamente, recién ahora puedo afrontar la situación".

En su relato, Vega contó que "una compañera se paró de su puesto y me increpó, me preguntó qué estaba haciendo en la sala. Le dije que estaba en clases y ella paró la clase y dijo que se iba a ir, porque no podía estar en la sala con alguien que pensara como yo. Otra persona hizo lo mismo, y otro dijo que la que me tenía que ir de la sala era yo".

En ese momento, según indicó, dichos alumnos le pidieron al profesor tomar una postura sobre el caso, a lo que el docente respondió que si lo obligaban a tomar partido, entonces renunciaría, porque esa no era la Universidad de Chile en la que quería estar. "Empecé a llorar y luego una compañera me tiró una botella de agua encima, mojando mi ropa y mis apuntes. Me quedé sentada llorando”, aseguró.

La tensión en la clase fue tal que debió intervenir la jefa de carrera. Vega, además, dijo que en el campus Juan Gómez Millas "esto no es casual ni fortuito, es una intolerancia generalizada".

Tras dicha agresión, la alumna no ha vuelvo a clases e incluso su facultad le ofreció un plan alternativo de estudios, para que no tenga que concurrir a clases en el campus.

A su vez, la universidad creó una mesa de trabajo con decanos y representantes de los estamentos del campus, con el objetivo de atacar la violencia.