Compañía de Jesús entabla proceso de reparación con víctimas de Renato Poblete

La teóloga Marcela Aranda, quien protagonizó la primera denuncia pública en contra del fallecido capellán del Hogar de Cristo, reconoció el proceso aunque en su caso, sostuvo que aún no logra llegar a acuerdo debido a "temas sustanciales".

26.12.2019

La Compañía de Jesús se encuentra tramitando acuerdos de reparación con las 22 víctimas de abusos sexuales por parte del fallecido sacerdote de esa congregación, Renato Poblete, los cuales fueron dados a conocer en enero del presente año.

Según informa La Tercera, la orden ya logró acordar con gran parte de estas personas el proceso, sin embargo, dentro de este grupo no se encuentra aún la teóloga Marcela Aranda, quien se convirtió en la primera víctima en dar a conocer este tipo de situaciones vividas con el ex capellán del Hogar de Cristo.

En conversación con el citado medio, la académica reconoció que "efectivamente hay conversaciones en curso entre la Compañía de Jesús y las víctimas con el propósito de llegar a acuerdos de reparación. Algunos ya han sido firmados. En mi caso aún existen algunos temas sustanciales pendientes que estamos conversando".

Al detallar el procedimiento, la Compañía de Jesús dijo que se considera "la reparación en distintos ámbitos, terapéutico, simbólico y económico". De todos modos, desde la congregación especificaron que "no podemos referirnos en particular a cada caso porque romperíamos la privacidad y confianza del proceso. Sí podemos decir que afortunadamente hemos tenido una muy buena acogida de muchas víctimas. Nuestra preocupación es poder aportar de manera sincera y profunda en la sanación de todas ellas. Son procesos largos y no siempre fáciles pero tenemos la esperanza de que poco a poco podamos ir reconstruyendo las confianzas y reparando el sufrimiento causado".

Si bien los jesuitas no dieron a conocer los montos acordados hasta ahora con las víctimas, aclararon que el proceso de negociación sigue en curso sin un plazo determinado. Al explicar estas condiciones, desde los jesuitas apuntan que "entendemos que no son procesos rápidos, parte de la reparación tiene que ver con reconstruir relaciones y confianzas y eso toma tiempo, nos demoraremos lo que sea necesario considerando siempre las necesidades de las víctimas".

Por su parte, el sacerdote jesuita y actual Capellán General del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, le dio importancia al proceso y especificó que "una vez que se han reconocido los hechos, la Compañía ha hecho un esfuerzo serio de acercamiento a las personas que han hecho las denuncias. Hemos intentado acercarnos en la medida de lo posible porque hay cierto daño que no se puede reparar".